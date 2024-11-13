Konut Satışları Ekim'de %76,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Satışları Ekim'de %76,1 Arttı

Ekim ayında Türkiye'de konut satışları geçen yıla göre %76,1 artarak 165 bin 138 oldu.

13.11.2024 10:39
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Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde yüzde 11,9 arttı

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 21 bin 95 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 oranında artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azalarak 113 bin 405 oldu.

Ekim ayında 5 bin 167; Ocak-Ekim döneminde ise 26 bin 869 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 144 bin 43 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,3 oranında artarak 144 bin 43 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 oranında artarak 998 bin 969 oldu.

İlk el konut satış sayısı 57 bin 679 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,3 oranında artarak 57 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 34,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında artarak 358 bin 558 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 107 bin 459 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 oranında artarak 107 bin 459 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 65,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artarak 753 bin 816 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Ekim ayında 2 bin 122 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Ekim'de %76,1 Arttı - Son Dakika

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