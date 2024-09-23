Konut Sektöründe Durgunluk ve Faiz Beklentisi

Ekonomi

MTC Holding Onursal Başkanı Mustafa Togay Cömert, konut sektöründe durgunluk yaşandığını belirterek açıklamalarda bulundu. Yüksek faiz oranları ve krediye erişim zorluklarının sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Cömert, "Yıl sonuna doğru faiz oranlarının düşeceğini öngörüyorum. Hükümetin bu konuda adım atmasını bekliyorum. Yıl sonuna doğru düşük kredi oranlarıyla belki ilk evini alacaklara yönelik projeler başlatılabilir" dedi.

Yatırım yapmak isteyenlerin, özellikle de müteahhitlerin faizlerin düşmesini beklediğini ifade eden Mustafa Togay Cömert, "Bu dönemde krediye ulaşmak inanılmaz derecede zorlaştı. Fiziki ürün inşa edilirken ticari krediye erişim sağlanamıyor. Ürün tamamlandıktan sonra da satış aşamasında tüketiciye konut kredisi sağlamakta zorluk yaşanıyor. Fiyatlar ve faiz oranları son derece yüksek olduğu için tüketiciler bu kredileri kullanmak istemiyor. Üstelik bankalar da bu kredileri vermekte isteksiz. Bu dönemde uygulanan politikalar nedeniyle konut satışlarında uzun süredir bir yavaşlama gözlemleniyor" diye konuştu.

'DİĞER İŞ KOLLARI DA OLUMSUZ ETKİLENİYOR'

Sektördeki yavaşlamanın diğer iş kollarını da olumsuz etkilediğini ifade eden Cömert, "Bir konut satıldığında mobilyacısından perdecisine kadar herkes iş yapıyor. Bu konuyla ilgili şu an onlarda da iş verimliliği iyi gitmiyor" dedi.

KONUT SATIŞLARI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İntes) üyesi olan Cömert, İntes'in yayınladığı konut satış verilerine göre, uzun zamandır düşük olan konut satış hacminin, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79.313'e, nisan ayında ise yüzde 11,8 azalarak 75.569'a gerilediğini belirtti.

'FAİZLERİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR'

Cömert, konut almak isteyenler için yakın gelecekte faizlerin düşme ihtimaline dair umutlu olduğunu ifade etti. "Yıl sonuna doğru faiz oranlarının düşeceğini öngörüyorum" diyen Cömert, şunları söyledi:

"Şu anda, herkesin elinde biriken konutların bir şekilde satılması gerekiyor. Hükümetin bu konuda adım atmasını bekliyorum. Yıl sonuna doğru düşük kredi oranlarıyla belki ilk evini alacaklara yönelik projeler başlatılabilir. Şu an yüksek fiyatlı konutların satışları neredeyse durmuş durumda, genelde 1+1 ve 2+1 daireler satılıyor çünkü yatırımcılar bu dairelere daha kolay erişebiliyor ve kira getirisi bu tip dairelerde oldukça yüksek. Sektörün canlanması, sadece inşaat sektörünü değil, bu sektöre bağlı birçok yan sektörü de olumlu yönde etkileyecektir."