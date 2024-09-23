Konya, 2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti Adayı

Ekonomi

Konya, 2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti ödülü için listeye giren 7 şehir arasında yer aldı.

AB Komisyonu, "2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti" ödülü için kısa listeye giren kentlerin isimlerini açıkladı.

Buna göre, 10 ülkeden toplam 21 aday kent arasından Belçika'dan Brüksel, İtalya'dan Cenova ve Torino, Türkiye'den Konya, Finlandiya'dan Lahti, Ukrayna'dan Lviv ve Portekiz'den Porto Avrupa Akıllı Turizm Başkenti için seçilen finalistler oldu.

2025 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti finalistleri 26-27 Kasım'da hazırladıkları tekliflerini jüriye sunacak.

Avrupa Akıllı Turizm Başkenti olarak belirlenecek şehir kapsamlı tanıtım ve marka desteği alacak.

Avrupa Akıllı Turizm Başkenti yarışması, 2018'den bu yana düzenleniyor.

Öte yandan, 2024 Avrupa Akıllı Turizm Başkenti ödülünü Dublin almıştı.

Avrupa Akıllı Turizm Başkenti, kentleri erişilebilirlik, dijitalleşme, sürdürülebilirlik, kültürel miras ve yaratıcılık gibi alanlarda inovatif yaklaşımları için ödüllendiren bir AB girişimi konumunda bulunuyor.

Bu girişim aynı zamanda, turizmin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde gelişmesini sağlarken en iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlıyor.