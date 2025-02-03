Konya Kağıt AŞ, Abu Dabi'de Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Kağıt AŞ, Abu Dabi'de Türkiye'yi Temsil Etti

Konya Kağıt AŞ, Paper & Tissue Show 2025 fuarında Türkiye'yi temsil ederek sürdürülebilirlik tanıttı.

03.02.2025 12:48
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Konya Kağıt AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Paper & Tissue Show 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde (ADNEC) gerçekleştirilen fuara 120'den fazla ülkeden 300'ü aşkın katılımcı ve 16 bin ziyaretçi katıldı. Kağıt sektörünün önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen fuarda, sürdürülebilirlik odak noktası olarak ele alındı.

Bera Holding iştiraki olan Konya Kağıt AŞ, OMKO Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin organize ettiği Milli Katılım Organizasyonu kapsamında Türkiye Pavilyonu'nda yer aldı. Şirket, 1. hamur bobin kağıt, ebat kağıt, A4 fotokopi kağıdı, okul defterleri ve ofset baskılı karton ambalaj ürünlerini tanıttı.

Fuarda Konya Kağıt standını, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri ve Abu Dabi Ticaret Müşaviri Fundagül Bacı ziyaret etti. Ayrıca Dubai, Abu Dabi, Katar, Kuveyt, Irak, İran, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Mısır, Cezayir ve Afrika ülkelerinden birçok sektör temsilcisi şirketin ürünleri hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, Hindistan, Türkiye, İtalya, Almanya ve Mısır gibi ülkeler genişletilmiş ulusal pavilyonlarıyla yer alarak uluslararası iş birlikleri için platform oluşturdu. Ayrıca, MENA Selüloz Haftası kapsamında sürdürülebilirlik ve kağıt üretimine dair konferanslar ve iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Paper & Tissue Show 2025 kapsamında bu yıl ilk kez oluşturulan "Süpermarket Bölgesi" ile sektördeki tüm ürünlerin bir arada sergilenmesine imkan tanındı. Ayrıca, hijyen sektörüne yönelik "Hygiene Forward 2025" konferansı düzenlenerek katılımcılara yeni teknolojiler hakkında bilgi verildi.

Konya Kağıt AŞ, fuarda sürdürülebilirlik uygulamalarını ve gelişmiş üretim tekniklerini tanıtarak, iş ilişkilerini güçlendirme ve müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunma fırsatı yakaladı.???????

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Kağıt AŞ, Abu Dabi'de Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

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