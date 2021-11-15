Konya, savunma sanayinin devlerine ev sahipliği yapacak

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Savunma Sanayi Başkanlığının destekleriyle düzenlenen ve savunma sanayi sektöründe Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından olan 'Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda geri sayım başladı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımı, Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, TEI, TÜBİTAK SAGE ve STM gibi 90'a yakın ana sanayi ve tedarikçi firmanın stantla katılım sağlayacağı buluşmaya, sektörün paydaşlarını ve tüm sanayicileri davet etti. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları kapsamında ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonu da yaptıklarını ifade eden Kütükcü, firmaların tüm bilgilere 'https://www.savunmasanayifuari.com/' adresinden ulaşabileceklerini kaydetti.

"Konya'nın hedefi, sektörde daha güçlü bir ana yüklenici olmak"

Konya'yı savunma sanayinde daha güçlü bir ana yüklenici haline getirmeyi hedeflediklerini ve bunun içinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya Sanayi Odası olarak, uzun yıllardır savunma sanayi ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada, bu çalışmaların tamamının meyvesini şehir olarak, ülke olarak toplamaya başladık. En öncelikli hayallerimizden birisi Konya'mıza savunma ve havacılık sanayinde bir ana sanayi yatırımı kazandırmaktı. Bunu da Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası yatırımı ile, şehir olarak birlikte başardık. Hemen ardından ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ve bölgenin ikinci yatırımı olacak Türkiye Silah Test Merkezi ile TÜBİTAK'ın bölgeye yapacağı yatırımlar şehrimizin sektöre dair heyecanını sürekli besliyor. Şimdi sektöre dair yeni hedeflerimiz var. Şu anda öncelikli hedefimiz, ana sanayi firmalarımızla daha fazla iş birliği yapan Konyalı sanayicilerimizin sayısını artırarak, Konya'yı sektörde daha güçlü bir ana yüklenici haline getirmek. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 6.sını düzenleyeceğimiz Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları da, hedeflerimizi gerçekleştirmemize büyük katkı sunacak. Konyalı sektör paydaşlarımızı ve tüm sanayicilerimizi bu organizasyonumuza katılmaya davet ediyorum" dedi.

İhracat 10 yılda 18 kattan fazla arttı

Konya'nın savunma sanayi alanındaki başarısının her geçen yıl arttığını ve Türkiye'nin sektördeki en fazla ihracat gerçekleştiren 4. şehri olduğunu aktaran Başkan Kütükcü, "Konya'nın savunma ve havacılık sanayi alanındaki ihracatı 2011 yılında 12 milyon 517 bin dolardı. Aradan geçen 10 yılda, Konyalı sanayicilerimiz sektördeki ihracatımızı 18 kattan fazla artırdı ve bu yılın ocak-ekim döneminde 232 milyon 151 bin dolar ihracat gerçekleştirdiler. Sektörde İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından 4. en büyük ihracatçı il konumuna yükseldik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile bu alandaki etkinliğimizi daha fazla artıracağız" diye konuştu. - KONYA