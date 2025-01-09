İbrahimcioğlu'ndan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İbrahimcioğlu'ndan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

İbrahimcioğlu\'ndan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

09.01.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İbrahimcioğlu, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Yılın Kareleri" projesini takip ettiğini belirterek, "Her yıl oylamaları ve oylama sonrasında da birinci olan fotoğrafları takip ediyorum. Fotoğrafların her biri birbirinden güzel. Bu fotoğraflar zor şartlar altında çekiliyor. Büyük bir sabır ve emek gerektiriyor. Anı, o kareyi yakalamak kolay iş değil. Her bir kategori özel seçiliyor, onun da farkındayız. Her birinden seçim yapmak kolay değil." dedi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra Osmanlı döneminde inşa edilen Hamidiye Çarşısı'ndaki yoğunluğu yansıtan "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen İbrahimcioğlu, "Bir metaforum var. Bir yerin gerçekten yaşanılabilir olduğunu anlamak ve görmek istiyorsanız ankete gerek yok, sokaklarında yürüyen kadınları görün. Bu fotoğraf bana onu yaşattı. Bu nedenle sokaklarda özgürce yürüyen kadınları gördüğümde 'yaşanılabilir bir yer olmuş' diyebiliyorum. O yüzden bu kareyi seçiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahimcioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in yeşil rengiyle bilinen ağaç kurbağasının, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çok nadir rastlanan mavi renkli haliyle görüntülediği "Saklı" fotoğrafına oy vererek, doğal yaşamın her anının çok güzel olduğunu ve meraklı kurbağanın ilgisini çektiğini belirtti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde temmuz ayında karın erimediği Faraşin Yaylası'nda çocukların eğlendiği anı yansıtan "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen İbrahimcioğlu, "Günlük hayat, rutini ifade ediyor. Rutinde özeli bulmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Rutinimizin en özel anı çocukluk hatıralarımız. Her birimiz geçmişe dönüp baktığımızda en çok hatırladığımız çocuklu hatıralarımızdır. Burada eğlenen çocukları görünce onlardan etkilendim." dedi.

İbrahimcioğlu, "Spor" kategorisinde Jakub Porzycki'nin Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Ferrari pilotu Carlos Sainz'in yarışmasına ilişkin anı yansıtan "Kıvılcım hızında" isimli fotoğrafını tercih etti.

Sporu, yaptıkları ve izledikleri olarak ikiye ayırdığını aktaran İbrahimcioğlu, "Toplu sporların içinde olmayı ve oynamayı daha çok seviyorum. Kendim yapamasam da yapmayı çok istediğim spor dalı olan, teknik ve teknolojik üstünlükleri içeren bir yarışma olduğu için Formula'yı seçiyorum. Bu kareden etkilendim." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmek ve selamlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anı gösteren "Dış işleri" adlı fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ekonomi, Kosgeb, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İbrahimcioğlu'ndan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:38. #1.12#
SON DAKİKA: İbrahimcioğlu'ndan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.