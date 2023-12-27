Koton, sürdürülebilirlik raporunu ve hedeflerini açıkladı

İSTANBUL, - Koton, sürdürülebilirlik uygulamalarını ve hedeflerini yansıtan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı. 2040 yılına kadar Karbon Nötr olmayı hedefleyen şirket, 2022'de gelirinin yüzde 25'ini sürdürülebilir ürünlerden elde etti. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen toplantıda raporun açıklanmasının ardından Suya Saygı Koleksiyonu'nun yeni sezonu da tanıtıldı.

Karbon nötr şirket olma yolunda bu rakamlardaki performansını geliştirmeyi hedefleyen Koton, raporun ayrıntılarını ve ilk kez kurumsal katılım gösterilen COP28'e ait izlenimlerini AKM'de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıya Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz, Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu ve Suya Saygı Koleksiyonu'nun yüzü Şahika Ercümen katıldı.

2022 YILINDA CİROSUNUN YÜZDE 25'İNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERDEN ELDE ETTİ

Toplantıda 2020 yılında yayımladığı 'Yaşama Saygı' manifestosu ile sürdürülebilirlik çalışmalarını 'Dünyamıza Saygı', 'İnsana Saygı', 'Topluma Saygı' ve 'İşimize Saygı' başlıklarında ele aldığını açıkladı. 29 ülkede 433 mağazası bulunan ve online kanallarla birlikte toplam 69 ülkede modaseverlerle buluşan şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 2022 yılında; cirosunun yüzde 25'ini sürdürülebilir ürünlerden elde etti. Kullandığı enerjinin yüzde 33'ünü yenilebilir kaynaklardan sağladı, plastik atıklarını yüzde 22 oranında azalttı ve Türkiye'de perakende sektöründe ilk imzacısı olduğu Better Coton ile yaptığı üretimi genişletti. Suya Saygı projesinde kullanılan sürdürülebilir malzemelerle 4 sezonda 62 milyon litre su tasarrufu gerçekleştirdi ve yaklaşık bir ton daha az karbon salınımı gerçekleşti. Global kadın çalışan oranını yüzde 64'ten yüzde 72'ye, kadın yönetici oranını yüzde 52'den 54'e taşıdı. 'El Emeği' projesiyle 2016'dan bu yana Güneydoğu Anadolu'dan 6 bin kadını üretim zincirine dahil etti.

"TOPLAM SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN ORANIMIZI HER YIL DAHA DA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantıda konuşan Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, COP28 izlenimlerini aktararak "Bu sene COP28'de ilk kez moda endüstrisinden bahsedildi. Sürdürülebilir moda endüstrisine geçiş için çözümler, inovatif yaklaşımlar paylaşıldı. Biz de Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusunda öncü markalarından biri olarak hem bu inovatif yaklaşımları duymak hem de deneyimlerimizi paylaşmak için COP28'e katıldık. Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında önemli inisiyatifler alan bir şirketiz, orada Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk ve gurur duyduk. Hem paydaşlarımız hem de sektörümüz adına güzel mesajlar vermiş olduk. Bu seneki zirveyi önceki etkinliklerden farklı kılan çok daha kapsayıcı bir zirve olmasıydı. Sivil toplum, iş dünyası, bürokrasi, aktivistler, bilim insanları hep birlikteydi ve çözüm için ortak çalıştılar" dedi.

"GELECEK VİZYONUMUZDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİ"

Koton Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz ise "Dünya değişiyor. Eskiden ne ürettiğimize bakardık. Şimdi üretirken ne tükettiğimize de bakıyoruz. Çözüm gelecekse ancak topyekün bir mücadeleyle gelecek. Bireyler, kurumlar ve devletler hep beraber çözümün parçası olacak. Koton hızlı büyüyen, global, dinamik, trend ve fırsatlar sunan, tutkulu bir organizasyon. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca tüketiciye ürün ve hizmet sunan, etki gücü yüksek, sorumluluk bilinciyle çalışan bir markayız. Bizim gelecek vizyonumuzda sürdürülebilirlik birinci gündem maddesi olmaya devam edecek. Biz bu yolculukta aynı kararlılıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.

"65 BİN FİDANIN DİKİLMESİNE DESTEK VERDİK"

Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu da "2040 yılına kadar karbon nötr olmayı ve 2030'a kadar da tüm tesislerimizde yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca 2026 yılına kadar geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımı oranını 2023'e kıyasla yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyoruz. Genel müdürlük, lojistik merkezlerimiz ve 41 mağazamızda Sıfır Atık Sertifikası aldık, diğer mağazalarımızda sertifikalandırma süreci devam ediyor. 65.000 fidanın dikilmesi girişimlerini destekledik. Çalışan memnuniyetimiz ve bağlılığımız bu sene Great Place To Work tarafından sertifikalandırıldı. Şirketimiz ürün kalitesini sürekli artırırken dijitalleşme yoluyla daha geniş kesimlere ulaşmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

"SU BENİM EVİM, DENİZLER VE OKYANUSLAR YAŞAM ALANIM"

Suya Saygı Koleksiyonu'nun yüzü Şahika Ercümen ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 25 yıldır okyanustayım, dünyamız için çok kısa bir zaman olan 25 yılda büyük bir değişime tanık oluyorum. Sudaki ısınma, plastikler, yasadışı ve aşırı avlanma okyanuslar için büyük tehdit oluşturuyor. Su benim evim, deniz ve okyanuslar yaşam alanım. Evimi korumak için, çözüm için bir şeyler yapmak istiyorum. Koton'la ortak amacımız bizi Suya Saygı Koleksiyonu için bundan 3 yıl önce bir araya getirdi. Koleksiyonumuz suyun her damlasını korumak ve dünyamıza dost ürünler tasarlamak amacıyla her sezon büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Bu konuda sorumluluk hissederek suya adanmış bir koleksiyon hazırlayan Koton'la güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyorum.Yeni koleksiyon da güzel, heyecanlı ve doğadan ilham alarak çıktı çok mutluyum. Denizde o kadar çok atığa ve plastiğe şahit oluyorum ki bunu değiştirmek dönüştürmek için nefesim yettiği kadar ne yapabilirsem bu işin ucundan tutmaya çalışıyorum. bu koleksiyonla dünyada baya büyük bir fayda yaratma hedefindeyiz."