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Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar - Son Dakika
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Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar

Limonun fiyatı tarlada para etmeyince zarar etmek istemeyen üreticiler, limonun kabuğunu satmaya başladı. Limonun kilosu 30 kuruşa satılırken, kabuğunun kilosu ise 17 liradan satılıyor.

06.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 15:50
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Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğu üreticilerin çıkış kapısı oldu. Çiftçiler limonun kabuğunu 17 liradan satıyor.

Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar

"KABUĞU KENDİNDEN DAHA DEĞERLİ"

Yaklaşık 4 ton limonunun çöpe gitmemesi için evinin önüne döktüren Aysel Kurt, "Çöpe atılmasına vicdanım el vermedi. Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını istiyorum. Burada yaklaşık 4 ton limon var. Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz. Geçen sene kabuk 17 TL'den satılıyordu, bu yılda aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli. Bu üründen limonata, limon dondurması, kabuğunu rendeleyip dondurma yapılıyor. Çok fazla kullanım alanı var. Bunu saklamak zor suyu çabuk bozuluyor. Fabrikanın olması gerekiyor" diye konuştu.

Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar
Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar
Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Selçuk Durgel: bu adana kadar memlekette sahipsiz bir yer yok birkaç tefeci piyasayı 40 yıldır perişan ediyor kimsenin umrunda değil biz limonu 30 tl ye alırken üretici 30 kuruşa satamıyor Cevap Yaz 0 0
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Adana, Kozan, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Limonun kendisi para etmeyince kabuğunu satmaya başladılar - Son Dakika
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