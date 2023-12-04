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Kozan'da tonlarca limon dere yatağına döküldü - Son Dakika

Kozan'da tonlarca limon dere yatağına döküldü

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü. Limonların çürüyüp çöplüğe dönmesi çevre sakinlerini üzdü.

04.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 11:55
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Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon görenleri hayrete düşürdü. Zincir marketlerde kilosu 10 ila 20 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığı limon para etmeyince dere yatağına döküldü.

Tarlada 30 kuruş bile etmiyor! Tonlarca limon dere yatağına döküldü

VATANDAŞLAR TOPLADI

Deliçay'a dökülen tonlarca limon görenleri üzdü. Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu gören bazı vatandaşlar limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.

Tarlada 30 kuruş bile etmiyor! Tonlarca limon dere yatağına döküldü

20 TON DÖKÜLMÜŞ

3 Aralık günü römorklarla Deliçay'a dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü. Çevre sakinleri bölgeye yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü söylüyor.

Tarlada 30 kuruş bile etmiyor! Tonlarca limon dere yatağına döküldü

ÜRETİCİLER AĞAÇLARINI KESİYOR

Öte yandan limon üreticileri para kazanamadığı için ağaçlarını kesmeye başladı. Birçok çiftçi, limon üretiminden vazgeçmiş durumda.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozan'da tonlarca limon dere yatağına döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'da tonlarca limon dere yatağına döküldü - Son Dakika
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