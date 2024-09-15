Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye\'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti

Türkiye'nin taşımacılık sektöründe uzun bir dönemin sonu geldi. 63 yıldır faaliyette bulunan Türkiye'nin en köklü otobüs taşımacılığı firmalarından Hakiki Koç Turizm iflas etti. Küresel ekonomik kriz ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle daha fazla dayanamayan firma sektörden çekilme kararı aldı.

15.09.2024 08:33
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Türkiye'nin en köklü otobüs taşımacılığı firmalarından Hakiki Koç Turizm, 63 yıllık faaliyetinin ardından iflas etti. Ekonomik kriz ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle piyasa koşullarına daha fazla dayanamayan firma, sektörden çekilme kararı aldı. 1963 yılında İzmir merkezli olarak kurulan Hakiki Koç Turizm, uzun yıllar hem yurtiçi hem de uluslararası seferler düzenleyerek taşımacılık sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak bu kapanma kararı, yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.

YÖNETİMSEL SORUNLAR YAŞANIYORDU

Hakiki Koç Turizm, kurucusu Mehmet Niyazoğlu'nun vefatından sonra yönetimsel sorunlar yaşamaya başladı. Firmanın 2010 yılında Asya Tur'a satıldığı iddiaları ortaya atıldı, ancak Hakiki Koç, uzun süre sektörde varlık gösteremedi. Şirketin web sitesi aktif olmadı ve otobüs seferleri ani bir şekilde durduruldu.

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE BİR DÖNEMİN SONU

Firmaya ait ilk filo dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu. İzmir'den başlayarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere kadar geniş bir alanda hizmet veren Hakiki Koç, zamanla uluslararası seferlerle de büyüdü. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelerle başlayan uluslararası taşımacılık hizmetleri, firmanın sınır ötesi başarısını gösterdi. Ayrıca, 1968-1978 yılları arasında Suudi Arabistan'a Hac seferleri düzenleyerek uluslararası alanda da hizmet ağını genişletti. Hakiki Koç Turizm'in iflası, Türkiye'nin taşımacılık sektöründe uzun bir dönemin sonunu getirdi.

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Son Dakika Ekonomi Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 63 yıllık dev otobüs firması iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Hamdi Albuz: A haberi izleyin..sabah gazetesi okuyun..herşeyin ne kadar güzel olduğunu görürsünüz. içininizin ne kadar karardığını görmek istiyorsanız sözcü..halk..Krt izleyin... ii 157 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: demekki bu kriz kırizlerin en ağırı ondan iflas 121 19 Yanıtla
  • Murat Açıkgöz: Hakiki koç iflas edeli yıllar oldu 86 21 Yanıtla
  • Kara kartal null: hicbiryerde küresel kriiz yok haberi yedirmek icin tum dunyada oldugu gibi 53 11 Yanıtla
  • Gökhan TÜRKHAN: İflas etmiştir lakin bunlara bir şey olmaz, aç susuz dolaşmazlar, lüksmyaşantılarından taviz vermezler ama sevindim, namaz kılmaya izin vermiyorlardı, sevindim lakin çalışanlarına üzüldüm, tazminatları tam alabileceklermi, hakları korunacakmı, inşaAllah çalışanlarına bir şey olmaz evlerine ekmek götürüyorlar dı. 36 20 Yanıtla
  • Bilal Akarsu: Diğer firmalar neden batmıyor, bunu yakıtı ya da ikram ettikleri kekleri pahalı mı veriyorlar acaba 25 17 Yanıtla
  • Gamak gs: onlar isini dogru yapmadigindan...en kotu firmaydi bence 25 13 Yanıtla
  • Yasar Yavuz: her şeyin bir sonu muhakkakvar dırbuda bir son 22 7 Yanıtla
  • Mehmet Saraç: Yönetim krizi olan firmanın bakması sizce dualı değil mi 7 9 Yanıtla
  • Zafer Aşık: Hakiki olan o değilmiş.... 1 3 Yanıtla
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