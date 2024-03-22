Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı\'nın belediye başkanlarının hizmet odaklı çalıştığını belirtti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin her bir belediye başkanı yöresini nasıl daha gelişmiş, daha mamur, daha müreffeh, daha huzurlu kılabileceğinin gündemiyle meşguldür." dedi.
Ersoy, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konferans salonunda iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, seçimlerin halka hizmetin onay mekanizması olduğunu belirtti.
Milletin gönlüne dokunan, rasyonel vaat, proje ve planlarıyla öne çıkan adayların seçimde yönetme yetkisi aldığını söyleyen Ersoy, hizmet ve eser üretme vesilesiyle yetki ve kaynaklara sahip olmanın bir ayrıcalık olmadığını, bu kazanımın insanların güveninin, muhabbetinin bir ikramı olduğunu kaydetti.
"Milletimizin neye ihtiyacı varsa o bizim gündemimizdedir" ifadesini kullanan Ersoy, Türkiye'yi daha gelişmiş, müreffeh, güvenli ve huzurlu kılmanın kendilerinin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.
Bakan Ersoy, "Adayımız Bekir Kıvrım, Döşemealtı'nın ihmal edilmiş hangi sorunu varsa onu çözmek için hazır. Ajandası dolu. Devlet hastanesi konusuna en kısa sürede çözüm getirilecek. Eğitim yatırımlarında eksiklik yok ama eğitim sürecindeki kimi maddi şikayetlerle ilgili İnşallah belediye merkezli destek kalemleri geliştireceğiz." diye konuştu.
"Antalya için, Döşemealtı için canla başla çalışacağız"
Tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri arttıracaklarına işaret eden Ersoy, "Sahipli, sahipsiz köpekler, sokak lambaları yetersizliği, asfaltlama ve tamirat, içme suyu dağıtım borularının iyileştirilmesi, kanalizasyon düzenlemesi, doğal gaz getirilmesi, belediyede otomasyon ve hız, insana dokunan sosyal belediyecilik ve daha burada sayamayacağım pek çok alanda aksayan ne varsa bu dönem düzelteceğiz. Vatandaşlarımızın teveccühüyle Antalya Büyükşehir Belediyesinde Hakan Tütüncü ve 18 ilçedeki adaylarımız 1 Nisan sabahı yepyeni bir Antalya için görevlerinin başında olacaklar. Biz de merkezi idare olarak, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Antalya için, Döşemealtı için canla başla çalışacağız. Yaptık, yine yapacağız." ifadelerini kullandı.
Ersoy, belediyeciliğin sadece çöp toplama, su ve kanalizasyon, toplu taşıma, park ve bahçe ile sınırlı olmadığının altını çizdi.
Geniş ufuklu, katma değer üretmeye odaklı, topyekun kazanımları çeşitlendirici bir yönetim anlayışına sahip olduklarını aktaran Ersoy, "Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin her bir belediye başkanı yöresini nasıl daha gelişmiş, daha mamur, daha müreffeh, daha huzurlu kılabileceğinin gündemiyle meşguldür. İlk bakışta yerel yönetimlerin alanı gibi görünmeyen sahalarda bile 'Bir tuğla üzerine bir tuğla daha nasıl koyabiliriz?' arayışındadır." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 99'luk doluluk oranıyla 21 bin vatandaşa istihdam sağladığı bilgisini veren Ersoy, hükümet olarak yıllar içinde OSB'yi geliştirmek için pek çok düzenleme yaptıklarını vurguladı.
"5. Etap Genişleme Alanı için de kamulaştırma faaliyeti var"
Antalya OSB'de 4. Etap Genişleme Alanı için yeni imar planı hazırlanması çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, şöyle devam etti:
"5. Etap Genişleme Alanı için de kamulaştırma faaliyeti var. Bir belediye, bölgesindeki artı değer üreten her gelişmeyle yakından ilgili olmalıdır. Şehrine, ilçesine, o yörenin insanına katkı getirecek ne varsa, bununla ilgili hassasiyet, heyecan, pratiklik sahibi olmalıdır. Ona güvenip mührü teslim eden hemşehrilerinin aşını, işini çoğaltmada da payı, çorbada tuzu olmalıdır. Antalya OSB örneğinde olduğu gibi. Merkezi idare etap etap gelişmeler sağlamış, sağlıyor. Bu çabalara bir de yerel bazda aynı hizmet ve eser heyecanını duyan ekiplerin çabaları eklendiğinde, alınacak sonuç çok daha farklı olur, olacaktır. İnşallah Antalya Büyükşehirde Hakan Tütüncü, Döşemealtı'nda Bekir Kıvrım işbaşı yaptığında Organize Sanayi Bölgemiz yerel yönetimin de sinerjisini arkasına alarak çok daha farklı bir ilerleme, büyüme içerisinde olacak. Böylece, daha fazla sayıda Döşemealtılı kardeşimin kazancı, refahı artacak."
Bakanlık olarak ilçede çok sayıda iş ve hizmeti gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:
"Karain Mağarası kazıları, karşılama merkezi yapımı, Kızılin'deki kazı çalışmaları, Döşemealtı halısının tescillendirilmesi, Termessos ve Ariassos kentindeki ziyaretçi kabul ortamlarının iyileştirilmesi, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi bunlardan sadece birkaçı. İlçe Halk Kütüphanesinin açılmasıyla ilgili süreç de ilerliyor. Antalya turizmde bir dünya markası ve bu markanın potansiyelinden bu güzel şehrin hemen her köşesi de payına düşeni almalı. Bu amaçla Döşemealtı'nda da turizm potansiyelini arttırmak adına yapılabilecek neler varsa her zaman yapıyoruz."
Ersoy, önlerindeki 4-5 yıllık süreçte Antalya'yı Avrupa standartlarına sahip bir şehir yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar da katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının hizmet odaklı çalıştığını belirtti - Son Dakika
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