Kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika

Kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

Son Güncelleme: 25.09.2023 10:56

Kur korumalı mevduatı azaltmak için kolları sıvayan Merkez Bankası, KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Böylece bankalar, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduatlarda yeni bir düzenlemeye imza attı. TCMB, uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırdı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

KKM FAİZLERİ CAZİP OLMAYACAK

Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM'ye verilen faiz cazip olmayacak.

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.

"TL MEVDUAT PAYININ ARTIRILMASI HEDEFLENMEKTE"

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Hafize Gaye Erkan, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı açılış konuşmasında, "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk Lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir. Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk Lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk Lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız." dedi.

MERKEZ BANKASI, TL MEVDUATI CAZİP HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYOR

TCMB, Türk lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı. Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

Öte yandan, kredi akışını rahatlatmak amacıyla, ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi oldu
12:18 19 ilde zehir tacirlerine operasyon! Belirlenen adreslerde kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
11:57 Havaya ateş açarak kutlama yapan konuk, damadı göğsünden vurdu
11:55 Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldızları statüye takıldı! Gelecek maçta yoklar
11:53 İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? Muharrem İnce'den gündem yaratan iddiaya yanıt
11:51 Akran zorbalığı sınır tanımıyor! Kızına yapılanlar anneyi isyan ettirdi: Yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım
11:47 Ek MTV'nin ilk taksit döneminde 13 milyar liradan fazla ödeme yapıldı
11:33 Eylülde açlık sınırı 14 bin 542 liraya yükseldi
11:21 Müftülüğün diploma töreninde kızların yüzlerini buzladılar
11:21 Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzin 37 lira seviyelerine düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 13:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement