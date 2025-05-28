Kurban Bayramı'nda Seyahat Talepleri Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Seyahat Talepleri Artış Gösterdi

28.05.2025 13:05
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Biletbayisi.com, Kurban Bayramı'nda uçak bileti taleplerinin %55 arttığını açıkladı.

Biletbayisi.com, Kurban Bayramı dönemine ilişkin seyahat eğilimlerini analiz etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5-9 Haziran tarihlerini kapsayan bayram tatilinde platform üzerinden uçak bileti, araç kiralama ve otobüs bileti taleplerinde dikkate değer artış yaşandı.

Özellikle uçak biletine olan talep geçen yıla göre yüzde 55 artış göstererek, hem yurt içi hem de yurt dışı rotalarda ciddi yoğunluk yaşandı.

Koltuk doluluk oranları rekor seviyelere ulaşılmasının ardından, açılan ek seferler de 90'ın üzerinde dolulukla oranına ulaştı.

Bayram süresince Türkiye genelinde en çok tercih edilen yurt içi uçuş rotaları arasında İstanbul- İzmir, Ankara- Diyarbakır, İstanbul- Antalya, İzmir- Trabzon, Ankara- Van, İstanbul- Gaziantep yer aldı.

Bu rotalar hem memleket ziyareti hem de turistik seyahat amacıyla en yoğun talep gören uçuşlar arasında yer alırken, İstanbul çıkışlı seferler toplam bilet satışlarının yüzde 48'ini oluşturdu.

Kurban Bayramı döneminde sadece yurt içi değil, yurt dışı uçuşlara olan talep de ciddi artış gösterdi. Özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye dönüşü ve tatil amaçlı yurt dışına çıkmak isteyen yolcuların tercihleri istatistiklere yansıdı.

Yurt dışı hatlarda İstanbul-Düsseldorf, İzmir- Frankfurt, Ankara- Paris, İstanbul- Bakü, İstanbul- Belgrad, Antalya- Amsterdam, İstanbul- Dubai, İstanbul-Taşkent gibi destinasyonlara olan talep öne çıktı.

Yurt dışı uçuşlarda özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa hatlarında dönüş yoğunluğu yaşanırken, Dubai ve Belgrad gibi destinasyonlar da tatil amaçlı seyahatlerde öne çıktı. Aktarmasız, direkt uçuşlar ise tüm seyahat grupları arasında belirgin şekilde daha fazla tercih edildi.

Talep yoğunluğu ve koltuk doluluk oranlarının etkisiyle dinamik fiyatlandırma sistemi kapsamında bilet fiyatlarında önemli dalgalanmalar gözlemlendi. En uygun fiyata satılan uçak bileti 899 lira ile İstanbul- Adana hattında olurken, en pahalı bilet 2 yetişkin, 3 çocuk 115 bin 750 TL ile İstanbul-Van hattında kaydedildi.

Yurt dışı uçuşlarda İstanbul-Düsseldorf hattında en uygun uçak bileti 1200 lira, en pahalı bilet ise İstanbul-Dubai hattında 258 bin 400 liraya ulaştı.

Kadın yolcuların seyahat oranı da arttı

Verilere göre, kadın yolcuların oranı geçen yıla kıyasla yüzde 14 artarken, aile ve bireysel seyahatlerde daha belirleyici bir rol üstlendikleri görüldü. Kadın kullanıcılar erken rezervasyon yaparak daha uygun fiyatlı seyahat imkanı elde etti.

Uçak bileti bulamayan veya yüksek fiyatlardan dolayı farklı alternatiflere yönelen yolcular, otobüs bileti ve araç kiralama seçeneklerine ilgi gösterdi. Otobüs bileti taleplerinde geçen yıla oranla yüzde 28'lik artış yaşandı. İstanbul-Ankara, İzmir-Diyarbakır, Bursa- Kars ve Antalya- Samsun gibi rotalar en yoğun talep gören otobüs güzergahları oldu.

Araç kiralama taleplerinde ise yüzde 35'lik artış gözlemlendi. Özellikle küçük ve orta segment araçlarda erken rezervasyon yapan kullanıcılar daha uygun fiyatlarla tatillerini planladı. Şehirler arası ulaşım için araç kiralayan aile sayısında da artış dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Biletbayisi.com Mali İşler Direktörü Ömer Kodet, yoğun bayram dönemlerinde erken rezervasyonun hem fiyat hem de yer bulma açısından büyük avantaj sağladığını belirterek, "Uçuşlar dolmadan yapılan rezervasyonlarda yolcular yüzde 40'a varan tasarruf sağlarken, son günlerdeki arayışlarda bilet bulamama ve yüksek fiyat ödeme riski oldukça arttı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Seyahat Talepleri Artış Gösterdi - Son Dakika

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