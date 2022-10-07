Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle dalgalı seyir sürerken, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam verilerinin fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini korurken, merkez bankalarının agresif adımlarının resesyon riskini artırdığına dair endişeler de giderek güçleniyor. Bu durum haftaya umutla başlayan pay piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, beklentilerin şekillenmesi açısından açıklanan veriler yakından takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı verilerin önemli bir kısmı da bugün yayımlanacak. Bu kapsamda eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinden Banka'nın agresif adımlarının iş gücü piyasasında soğumaya yol açıp açmadığına dair sinyaller alınacak. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının 315 binden 250 bin seviyelerine gerileyeceğine, işsizlik oranının yüzde 3,7'de sabit kalacağına işaret ediyor.

Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in kasım ve aralık aylarında politika faizini 75 baz puan artırmasına sırasıyla yüzde 75,9 ve yüzde 68,3 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izlenmeye devam edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonu düşürmek için daha yapacak çok işleri oluğunu belirterek, "Enflasyonun zirve yaptığına dair neredeyse hiçbir kanıt yok. Bu yüzden Fed faiz artırımlarını durdurmaktan oldukça uzakta." dedi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Fed'in politika faizinin 2023 baharına kadar muhtemelen yüzde 4,5-4,75 aralığına yükseleceğini söyledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün de satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,15, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürerek yüzde 3,73 seviyelerinden yüzde 3,84'e çıktı. Dolar endeksi de yüzde 1,2'lik artışla 112,3'e yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne de satıcılı başladı.

Avrupa tarafında, dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantı tutanakları, Banka'nın agresif faiz artırımlarına devam edeceğini ortaya koydu. Enflasyonun çok yüksek olduğu ve uzun vadede hedefin üzerinde kalmaya devam edeceği belirtilen tutanaklarda, faiz oranlarının yıl sonunda yüzde 2'ye yükseleceği sinyali verildi.

Siyasi gelişmeler de gündemin odağındaki yerini korurken, Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine son dönemde Ukrayna'da savaşı tırmandırmaktan sorumlu tuttuğu 30 yeni ismi ve 7 kuruluşu ekledi. Öte yandan Avrupa'da enerji krizi ve bu kapsamda alınan tedbirler de yakından takip edilirken, İngiltere'de bu kış enerji ithalatının azalması sebebiyle günde üç saatlik elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısı geldi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı seyir devam etti ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi 0,9790 seviyelerine gerilerken, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürdü. Avrupa endeks vadeli kontratları, yeni güne de düşüşle başladı.

Asya tarafında, Çin'de Altın Hafta dolayısıyla tatil devam ederken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da hanehalkı harcamaları ağustosta yıllık yüzde 5,1 artışla beklentilerin altında kaldı. Öte yandan dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD ve teknoloji şirketi Samsung Electronics'in 3. çeyrek kazançları beklentileri karşılamadı. Her iki şirketin azalan tüketici talebi nedeniyle son çeyrekte de karlılığın düşeceğine işaret etmesi ise teknoloji şirketleri öncülüğünde Asya borsalarında kayıpları beraberinde getirdi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrışarak günü yüzde 1,99 değer kazancıyla 3.553,85 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 18,5751 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrini sürdürerek 18,5790'dan işlem görüyor.

Analistler, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle pay piyasalarında dalgalanmaların sürdüğünü belirterek, küresel çapta resesyon uyarılarının da giderek arttığını söyledi.

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, veri gündeminde ayrıca, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

Analister, Fed yetkililerinin açıklamalarının da izlenmeye devam edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı

17.30 Türkiye, eylül ayı Hazine nakit dengesi