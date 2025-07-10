Küresel Piyasalarda Faiz İndirim Umudu

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişeler devam ediyor.

Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin Trump'ın ithalat vergilerinden kaynaklanan fiyat şoklarının "geçici veya mütevazı" olması beklendiğinden, bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündüklerini belirtilmesiyle beraber küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Analistler, toplantı tutanaklarının ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının bu yıl faiz indirimlerini olumsuz etkilemeyeceğine dair umutları artırdığını söyledi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu.

Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, politika faiz oranının en az 3 puan yüksek olduğunu belirterek, faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu. Makroekonomik verilerin yanı sıra tarifelere ilişkin açıklama ve haber akışı da yakından takip ediliyor.

BRICS'e yönelik tarife tehditlerine devam eden Trump, "BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarıyla aynı çizgide yer alan herhangi bir ülkeden ek yüzde 10 tarife tahsil edilecek. Bunun hiçbir istisnası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka olmak üzere 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı. Afrikalı liderleri ağırladığı toplantıda da Trump, Afrika'da bazı ülkelerin kendilerine çok yüksek tarifeler uyguladığını bildirdi. Bunların düşürüleceğini bildiren Trump, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Trump'ın açıklamaları tarifeler üzerinden ticaret gerilimlerinin yeniden artmasına ve risk algısının devam etmesine neden oldu. Öte yandan Bitcoin fiyatı da artan risk iştahı ve kurumsal alımların etkisiyle 112 bin doları test etti.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Fed tutanaklarında enflasyonun ılımlı olabileceğinin belirtilmesinin ardından yüzde 4,42'den, yüzde 4,34 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyelerinde seyrederken, altının on fiyatı da Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 323 dolardan işlem görüyor.

- New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında dün ABD'li çip şirketi Nvidia öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 164,42 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Böylelikle şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aştı. Nvidia bu eşiği geçen ilk şirket oldu. Şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 1,8 artışla 162,88 dolardan tamamladı.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,61, Dow Jones endeksi yüzde 0,49, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da Bölgenin ABD ile ticaret konusunda anlaşma sağlayacağına dair iyimserliğin devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar bir uzlaşma sağlanacağına dair "ihtiyatlı iyimserlik içinde" olduğunu söyledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,30, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

-Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında da bugün New York borsasındaki yükselişlerin etkisiyle genel olarak pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlemesine karşın ABD ile diğer ülkeler arasında devam eden ticaret gerilimlerinden dolayı yükselişlerin sınırlı olduğunu söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık da yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 10.167,26 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 12.019 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 40,0430'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 40,0360'tan işlem görüyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da bir araya geldiği yatırımcılara kur korumalı mevduattan çıkış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek, "Mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları