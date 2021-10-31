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Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek - Son Dakika

Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek

31.10.2021 17:04

Kuyumcu odasının talebi üzerine dükkanların raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor. Sahte altınların yasaklanma sebebi ise bazı kuyumcuların, vatandaşlardan altınları emanet olarak alıp, geri vermemeleri. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hüseyin Çavuşculu, "Vatandaş bizi arayıp dükkanı altın doluydu ama diyor. O altınlar sahte, bunun önüne geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kuyumculardaki altınlar da daha cazip hale geldi. Birçok vatandaş, altın sahibi olmanın hayalini kuruyor. Ancak dükkan raflarında çoğu zaman sahte olan altınlarla ilgili dikkat çeken bir karar alınıyor. Buna göre kuyumcuların referans gösterip, vatandaşı kandırdığı iddia edilen altınlar artık dükkanda bulundurulamayacak. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, "Hırsızları yanıltmaya yönelik, kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor" dedi.

HIRSIZLARI YANILTMAYA YÖNELİK KULLANILIYOR

Kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda, hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahte/imitasyon) altınlar artık kaldırılacak. Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine kuyumculardan artık yetki belgesi istenecek ve raflardaki sahte altınlar kaldırılacak. Kuyumculuğu isteyen herkesin yapabildiğini ve bu konu hakkında bir yönetmeliğin olmadığını aktaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, "Hırsızları yanıltmaya yönelik, kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar yasaklanıyor! Vatandaşın kandırılması önlenecek

ARTIK YETKİ BELGESİ İSTENECEK

Yetki belgesi istenmesi hakkında önceden bir tüzüğün olmadığını vurgulayan Çavuşculu, "Kuyumculuğu yoldan geçen herkes yapabiliyordu. Biz bunun üzerine Türkiye'deki diğer oda ve derneklerle toplanıp Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret ettik ve kuyumcular adına bir yasa teklif ettik. Cumhurbaşkanımıza da 2017'de kuyumcular olarak bir yasa teklif ettiğimizi ilettik. Kuyum ticareti hakkında bir yönetmelik hazırlandı fakat daha sonra birtakım eksiklikler ile karşılaştık. 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren kuyumculardan yetki belgesi istenecek. Yetki belgesi almak için de ustalık belgesinin alınması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı ve meslek odasından belge alması gerekiyor. 4 yıldır kuyumculuk yapanlar var ama 5 yılı doldurmadıkları için ustalık belgesi için sınava giremiyorlar. Biz yönetmeliğin çıkış tarihinin baz alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLAR MAĞDUR OLUYOR"

Yeni hazırlanan yönetmelikle artık tezgahlardaki sahte altınların kalkması ile herkesin kendi sermayesi ile çalışacağını vurgulayan Çavuşculu, "İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu yönetmelikte olduğu gibi, kuyumcuda kıymetli ve değerli taşlar, altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenlerin dışında hiçbir şey bulundurulmayacak. Çünkü tüketici yanılabiliyor, yanıltılabiliyor. Bir kuyumcu mahallelinin değerli eşyalarını emanet almış. Mağdurlar da beni arıyorlar, 'Dükkanında 20-30 kilo altını vardı, altın doluydu' diyorlar. Sonuç olarak altıncıda böyle bir altın yok. Demo altınları dükkanına doldurmuş ve insanları yanıltmış. Şimdi gerçek kuyumculukta ortaya çıkacaktır, herkes kendi sermayesi ile çalışacak. Demo altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil. Kuyumcuda, altın, pırlanta, elmas, gümüş gibi değerli taşlardan yapılan ürünler bulunmalıdır. Kuyumcu, kuyumcu gibi olmalıdır. Demo altınların raflardan kaldırılması sektörün büyük talebiydi, biz de bu kararı doğru buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek

Kuyumcu, Türkiye, Ankara, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuyumcu raflarındaki sahte altınlar kaldırılıyor! Bu yasakla vatandaşın kandırılması önlenecek - Son Dakika
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