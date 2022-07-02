LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu

Geçtiğimiz aylarda ünlü bir kozmetik markasının kataloğuna Arapça sayfa eklemesi büyük ses getirmişti. Sosyal medyada tepki çeken durum sonrası firma, söz konusu sayfayı web sitesinden kaldırmıştı. Benzer bir hadise bu kez de ünlü giyim markası LC Waikiki'nin başına geldi.

ELEŞTİRİLER ART ARDA GELDİ

LC Waikiki internet sayfasından satışa çıkarılan bir çocuk tişörtü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Arapça yazıların yer aldığı tişört birçok hesap tarafından paylaşıldı, bazı kullanıcılar markayı topa tuttu.

"SİSTEMSEL BİR HATA NEDENİYLE SATIŞA AÇILDI"

Gelen tepkilerin ardından LC Waikiki konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Bir tweet'i yanıtlayarak eleştirilere cevap veren şirket, "LC Waikiki olarak 56 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ülkelerin dil ve kültürlerine uygun ürünleri, o ülkelerde satışa sunuyoruz. Yurtdışı için üretilen bu ürünün sistemsel bir hata sebebiyle Türkiye'de de satışa açıldığını tespit ettik ve satıştan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Şirketten yapılan açıklama sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar LC Waikiki'ye destek çıkarken bazıları da açıklamayı inandırıcı bulmadı.

İşte bazı kullanıcıların tepkileri;