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Maarif Vakfı ülke temsilcileri "eğitimde kalite" gündemi ile toplandı - Son Dakika

Maarif Vakfı ülke temsilcileri "eğitimde kalite" gündemi ile toplandı

06.11.2021 16:49
Maarif Vakfı ülke temsilcileri

Türkiye'nin eğitim ve kültür alanındaki insani değerlerinin bayrak taşıyıcısı olarak 47 ülkede 400 okul ve 15 eğitim kurumuyla faaliyet yürüten Türkiye Maarif Vakfı'nın ülke temsilcileri, gelecek vizyonu için "11. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Türkiye'nin eğitim ve kültür alanındaki insani değerlerinin bayrak taşıyıcısı olarak 47 ülkede 400 okul ve 15 eğitim kurumuyla faaliyet yürüten Türkiye Maarif Vakfı'nın ülke temsilcileri, gelecek vizyonu için "11. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, buluşmaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile vakfın mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri katıldı.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıların özel konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

Bakan Çavuşoğlu, ülke temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, Maarif Vakfı'nın okul açtığı ülke sayısındaki hızlı büyüme kadar, aynı zamanda eğitim kalitesinden de söz ettirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin diplomasi çalışmalarında eğitimin özel bir yeri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Mecliste Türkiye Maarif Vakfı'ndan söz ederken bunu vurgulamaya çalıştım. Geleceğe, insana yapılan bir yatırım olan eğitim, bugün Türkiye'nin yumuşak gücünü daha da pekiştiriyor. Yumuşak güçle yeri geldiğinde sert gücü harmanlayarak akıllı gücü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hamdolsun Maarif Vakfı da eğitim konusunda kısa süre içerisinde dünyada bir marka oldu. Beş yılda kat edilen mesafeyi içeriden dışarıdan bilmeyenlere anlatsanız inanmazlar. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu sürecin hem destekçisi hem de yakından takipçisi olduğumuz için bunları biliyoruz ve gururla söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstişare toplantılarında bölge temelli 5 yıllık eğitim perspektif sunumları, mali durum raporları sunumu, satın alma, kurumsal iletişim ve tanıtım, burs ve yurtlar ile psikolojik danışma ve rehberlik sunumları ile eğitimde kalite hedefleri için çalışmalar masaya yatırıldı.

11. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısında, "Maarif Söyleşileri"nin konuğu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına başkan veya temsilciler ise "Eğitim ve Kültür Politikaları Bağlamında Türkiye'nin Yurt Dışı Faaliyetleri"ni bir panelle anlattılar.

Afganistan, Almanya, Irak, Tunus, Güney Afrika ve Fildişi Sahili ülke temsilcilerinin katıldığı panellerde ise bölgesel gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirildi.

"Maarif yeni dünya düzeninde varlığını güçlendirmektir"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Akgün, özellikle son 20 yılda Türkiye ve uluslararası sistem açısından oldukça önemli değişikliklerin yaşandığı; hızlı, yoğun ve dönüştürücü etkileri olan bir dönemin, iç içe geçmiş çok katmanlı ekonomik, siyasi ve insani krizlerin doğurduğu yeni bir dünya düzeni arayışına dair projeksiyon sunarak, kurumun dünyadaki eğitim vizyonunun gelecek perspektifini çizen bir konuşma yaptı.

"Eski düzenin sahipleri olan statüko güçleri ile yeni düzenin yükünü üstlenmeye aday olan değişimin aktörleri arasında büyük mücadelelerin yaşandığı bir geçiş dönemindeyiz." ifadelerini kullanan Akgün, böyle bir dönemde Türkiye'nin kendi milli gücü ve medeniyet değerleri temelinde daha adil bir küresel sistemin kurulması için aktif bir rol aldığını kaydetti. Prof. Dr. Akgün, Türkiye'nin Batı dünyası ile ilişkilerini olabildiğince korurken, Batı dışı güçlerle de ilişkilerini geliştirdiğine; Türk dünyası, Ortadoğu, Afrika ve hatta Latin Amerika'da kurduğu siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini derinleştirdiğine vurgu yaptı.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın bütün kurum, kurul ve ülkelerdeki temsilcilerinin amaçlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Eğitim vasıtasıyla kültürünüze aşina olan, sizin gibi düşünen değil sizi tanıyan, ülkenize sempati duyan ve iş yapılacağı zaman yerelden size destek olacak, ilişkilerinizi geliştirecek profesyonel ve eğitimli insanlar yetiştirmek, dost ve kardeş ülkelerin kalkınma politikalarına destek vermek. Türkiye Maarif Vakfı'nın misyonunu sadece FETÖ ile mücadeleye indirgemek yanlıştır. Vakfımız, büyüyen Türkiye'nin geniş bir küresel vizyonunun yansıması olarak görülmelidir."

Akgün, Vakfın uluslararası müfredat, okul öncesi ve Türkçe öğretimine dair çalışmaları ile uzaktan eğitim, yayın faaliyetleri, Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi çalışmaları, Almanya, Fransa, Çin gibi ülkelerin uluslararası kurumları ile Türkiye Maarif Vakfının farklarını da anlattı.

Togo Cumhuriyeti, Birol Akgün, Türkiye, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maarif Vakfı ülke temsilcileri 'eğitimde kalite' gündemi ile toplandı - Son Dakika Ekonomi


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