Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok - Son Dakika
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Ekonomi

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

Kule vinç operatörlüğü Türkiye'de belki de en çok personel açığı olan mesleklerden biri. Maaşı 70-90 bin TL bandında olan kule vinç operatörlüğünü sertifikası olmayan ve eğitimlerini tamamlamamış kişiler yapamıyor. Büyük cesaret de isteyen mesleğin eğitimlerini sürücü kursları veriyor.

24.11.2024 14:41
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İnşaat sektöründe ve insan gücü/emeği gerektiren mesleklerde son yıllarda eleman yetiştirmek oldukça zor. Bu meslekler arasında 'kule vinç operatörlüğü' de bulunuyor. Yüzlerce metre yüksekte kule vinç operatörlüğü yapmak cesaret isterken, tercih edenleri bekleyen maaş ise 70 bin TL'yi aşıyor.

Show Haber'de yer alan habere göre; bu meslekte maaş yüksek ancak personel açığı da o kadar çok. Çünkü kule vinç operatörü bulmak kolay olmuyor. Şantiye şefi Bektaş Açıkgöz "Operatörlük sertifikası olmadan, bu eğitimleri tamamlamamış kişileri çıkartamıyoruz zaten. Vinç kullanımı yapamıyorlar. Herkes kullanamıyor, onun için de kolaylıkla bulunamıyor, bulmakta biraz zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

"ALIŞTIK O YÜZDEN KORKUMUZ YOK"

Kule vinç operatörlüğü maaşları ile ilgili konuşan Açıkgöz "Şu an 70 bin ve 90 bin bandında kule vinç operatörü maaşı" ifadesini kullandı. "Korkmuyor musunuz?" diye sorulan bir kule vinç operatörü ise "Biz alıştık, o yüzden korkumuz yok" cevabını verdi.

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

"EĞİTİMİ SÜRÜCÜ KURSLARI VERİYOR"

Bu işi yapabilmek için ne yapılması gerektiğini de söyleyen kule vinç operatörü "Eğitim almak gerekiyor kesinlikle, eğitimsiz bir şey olmaz. Eğitimi sürücü kursları veriyor" dedi. Vinç operatörlerinin ne kadar kazandığıyla ilgili ise "Ben 90'ı görmedim, alanlar varmış. 70 - 80" ifadelerini kullandı.

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, İnşaat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok - Son Dakika
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