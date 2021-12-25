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Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu - Son Dakika

Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu

25.12.2021 13:43
Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu

Malatya TSO ile Diyarbakır TSO arasında imzalanan kardeş Oda protokolü töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya sanayimiz her geçen gün büyüyor, Diyarbakırlı iş insanlarını ilimize yatırıma davet ediyorum.

Malatya TSO ile Diyarbakır TSO arasında imzalanan kardeş Oda protokolü töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya sanayimiz her geçen gün büyüyor, Diyarbakırlı iş insanlarını ilimize yatırıma davet ediyorum. Malatya olarak en önemli avantajımız beşeri sermayemiz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Malatya TSO'da düzenlenen protokol programına Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Diyarbakır TSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, iki odanın yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

"Diyarbakır Türkiye'nin en önemli kentlerinden"

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliği ile Türkiye'nin en önemli kentlerinin başında yer aldığını ifade ederek konuşmasına başlayan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Ülkemizin ve bölgemizin gelişimi, kalkınması birlik ve beraberlikle mümkün. Bu nedenle Malatya TSO olarak, doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki tüm oda ve borsaları kardeş olarak, yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasını bizler birlikte gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'da son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeleri Malatya iş dünyası olarak yakından takip ediyoruz. Diyarbakır TSO'nun, özellikle de Mehmet Başkanımızın ortaya koyduğu vizyonun Diyarbakır'a ve bölgesine önemli fayda sağladığının şahidiyiz. Bizler Diyarbakır'a her gittiğimizde kendimizi yabancı hissetmiyor, kendi ilimizde gibi hissediyoruz. Bu manevi bağı bugün kardeş oda protokolüyle resmiyete dökeceğiz" dedi.

"En önemli avantajımız beşeri sermayemiz"

Malatya ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında Diyarbakır heyetine bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, "Her ilin yatırımcıya sunduğu çok önemli avantajlar var. İki ilimizde 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Sınır kapılarına yakınlığı dolayısıyla Diyarbakır'ın Ortadoğu pazarı hedefi bulunan firmalarımız için önemli fırsatlar barındırdığını biliyoruz. Malatya olarak en önemli avantajımız beşeri sermayemiz. İki ilin avantajlarından faydalanmak isteyen üyelerimizin stratejik ortaklık kurması bizleri de memnun edecektir. Malatya'mızda 2 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Özellikle son yıllarda 1'inci OSB'mizin ek bölgesine yapılan yatırımlar hem ihracat hem de istihdam konusunda yüzümüzü ağartıyor. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana nitelikli firmalara yaptığımız yer tahsisleri ile 3 yıl da ek 17 bin istihdamın önünü açtık. 32 yıllık tarihinde 22 bin istihdamı olan Malatya Sanayisinde hedefimiz, 4 yılda aynı rakamı yakalamaktır" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ihracat gerçekleştiriyoruz"

Diyarbakırlı iş insanlarını Malatya'ya yatırıma davet eden Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi; "Ülkemizle paralel Malatya'mız da son birkaç aydır Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ihracat gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 47 milyon dolar ihracat ile tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştiren 11 il arasına girdik. Hedefimiz, daha çok yatırım, ihracat ve istihdam. Diyarbakır TSO'nun tüm yönetim kurulu üyelerini ve meclis üyelerini, bu hedefimize katkı sunmaya davet ediyorum. Bu konuda atacağınız her adımın destekçisi olacağımızı bilmenizi isteriz"

"Atacağımız imzalar odalarımıza değer katacak"

Kardeş oda protokolünün iki Odaya önemli değerler katacağının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "İllerimizin ve üyelerimizin ekonomik olarak kalkınması ve büyümesi, biz Odaların birlikte hareket etmesinden geçiyor. Kuruluş tarihi 1883'lere dayanan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'ndan edineceğimiz bilgi birikiminin oldukça fazla olduğunun farkındayız. Hiç şüphesiz ki atacağımız imzalar Odalarımıza da önemli değerler katacak. Kardeş Oda Protokolümüzün, Odalarımıza şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Oğuzhan başkanımız bizleri TOBB'da temsil ediyor"

Malatya TSO ile var olan sıkı birlikteliği kardeş oda protokolü ile resmiyete dökeceklerini ifade eden Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Başkanımız Doğu ve Güneydoğu illerinin Oda ve Borsalarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki temsiliyetini yapıyor. Yani bizleri orada temsil ediyor. Bizler hazırladığımız dosyaları ve iletmemiz gereken konuları TOBB Başkanımızdan önce Oğuzhan Başkanımız ile istişare ediyoruz. Yaklaşık dört yıldır sadece bizlim değil bölgemizdeki tüm Odaların Ankara'daki temsilini en iyi şekilde yapan bir arkadaşımız. Eğer bugün bölgedeki Oda ve borsalar hızla kendilerini geliştiriyorsa, ortak deklarasyonlar yayınlıyorlarsa bunun en büyük sebeplerinden biri de Malatya TSO başkanımızın gayretidir. Bugün imzalayacağımız kardeşlik protokolünün önericisi de mimarı da kendisidir. Malatya gastronomisi çok güçlü bir mutfak. Bunu yakından biliyoruz. Diyarbakır TSO olarak düzenlediğimiz Gurme Fuarı'mızın ikincisinin onur konuğu Malatya TSO olmuştu. O gün çok ciddi bir katılım sağlamışlardı. O günden sonra Odalarımız yöresel ürünlere coğrafi işaret alma konusunda yoğun mesai verdi. Diyarbakır ve Malatya TSO'ları olarak coğrafi işaret alan ve başvuruda bulunan en büyük Odalarız diyebiliriz. Bugün imzalayacağımız kardeşlik oda protokolümüzün iki Odamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kağıt üzerinde değil uygulamaya geçmesi için gerekeni yapacağımızı buradan söz veriyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından oda başkanları tarafından kardeş oda protokolü imzalandı. - MALATYA

Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu
Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu
Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu
Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu

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Diyarbakır, Türkiye, İhracat, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya ile Diyarbakır TSO'lar kardeş oda oldu - Son Dakika Ekonomi


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