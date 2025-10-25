Mandalina Fiyatları Adana'da Düştü - Son Dakika
Mandalina Fiyatları Adana'da Düştü

25.10.2025 09:45  Güncelleme: 10:25
Adana'da mandalinanın fiyatı 15 TL'den 8 TL'ye geriledi, rekolte üreticiyi sevindirdi.

Üretimin merkezlerinden Çukurova'da bir çok üründe hasat sürüyor. Sonbahar ve kış aylarının vitamin deposu mandalina, rekoltesiyle üreticiyi sevindirdi.

MEVSİMİN EN UYGUN MEYVESİ

Dalında 15 TL'den alıcı bulan ancak şu anda 8 TL'ye kadar gerileyen mandalina, mevsimin en uygun fiyatlı meyvesi oldu. Kozan ilçesi Bucak bölgesinde hasat tüm hızıyla sürerken, işçiler sabahın ilk ışıklarından itibaren yoğun mesai yapıyor. Bu yıl kuraklık ve don nedeniyle portakal ile limonda rekolte düşerken, mandalina da hem üreticinin hem de narenciye işçilerinin yüzünü güldürdü.

FİYAT DÜŞTÜ, TÜCARLAR KESİM YAPMAKTA ZORLANIYOR

10 dönümlük bahçede hasat yapan Mehmet Kopçak, "Mandalinanın ilk hasadına 15 TL'den başlamıştık, şu anda 8 TL'ye düştü. Rekolte güzel ama diğer narenciye ürünleri, özellikle limon ve portakal, bu yıl çok az. Bucak bölgesi Adana'da portakal denilince akla gelen, tescilli lezzetleriyle bilinen önemli bir üretim merkezi. Mandalina ise bölgeye özgü aromasıyla yoğun talep görüyor. 20 kişiyle bahçede 580 kasa hasat yaptık. Ancak mandalina dalında 8 TL'ye düşünce tüccarlar kesim yaptırmakta zorlanıyor, biz de iş bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

"DON VURDU DİYE İŞSİZ KALIRIZ SANDIK"

Hasatta çalışan tarım işçilerinden Meryem Durmuş ise "Sabah 6'da mesaimiz başlıyor, 8 saat boyunca hasat yapıyoruz. Bu yıl mandalina hasadı çok güzel geçti. Don vurduğu için işsiz kalırız diye korktuk ama Rabbim rızkımızı verdi" diye konuştu.

Bir diğer işçi Ayşe Kocakaplan da, "580 kasa doldurduk, soğuktan dolayı ürün olmaz diye düşünüyorduk ama çok güzel mandalina oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çukurova, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Üretim, adana, Tarım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal:
    esnaf hırsız olmasaydı tüsiad Türk ve Müslüman olsaydı ,ülkemizde ki ekonomik kriz; diğer ülkeler de olduğu oranda olurdu. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
