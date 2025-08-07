Manisa'da Domates Hasadı Kırmızıya Büründü - Son Dakika
Ekonomi

Manisa'da Domates Hasadı Kırmızıya Büründü

Manisa'da Domates Hasadı Kırmızıya Büründü
07.08.2025 10:40
Manisa'da kurutulmuş domatesler 34 ülkeye ihraç ediliyor, kuraklık üretimi etkiliyor.

MANİSA'da hasat edilen domatesler, kurutulmak için tarlalara serilirken, Gediz Ovası kırmızıya büründü. Kurutulan domatesler ABD, Avustralya ve Avrupa ülkeleri dahil toplam 34 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'de sanayi tipi domates üretiminde 2'nci sırada yer alan, kurutulmuş domatesin de önemli merkezlerinden olan Manisa'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde hasat edilen ürünler, kurutulmak için tarlalara serilmeye başlandı. Kadın işçiler tarafından taze bir şekilde toplanarak, kasalara doldurulan domatesler, getirildiği sergi alanlarında yine kadınlar tarafından kesilerek, kurutulmaya bırakılıyor. Haftalar süren kurutulma işlemi ardından tesislerde işlenen domatesler daha sonra ihraç ediliyor. Geçen yıl Manisa'da 139 bin 968 dekar alanda ekilen domateslerden 11 bin tonu taze olarak, 5 bin 200 tonu oda kurutulmuş olarak ABD, Avustralya ve Avrupa ülkelerinin de aralarında olduğu 34 ülkeye ihraç edildi.

'TADI FARKLI VE GÜZEL'

Manisa'da bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı Saruhanlı ilçesinde domates ekim alanının daraldığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "İlçemizde bu yıl 15 bin dekar alanda domates ekimi yapıldı. Bunun büyük bölümü kurutmalık, bir bölümü ise salçalık yapılmaktadır. Genelde kurutmalık domates ekimi yapılmaktadır. Direkt yurt dışına ihraç ediliyor. En büyük alıcılarımız ise Avrupa ülkeleri. Avrupa ağzının tadını biliyor. Burada yetişen domateslerin tadı farklı ve güzel olduğu için tercihlerini bizden yana kullanıyorlar" dedi.

'FİYAT BEKLENTİMİZ YÜKSEK'

"Bu yıl domatesin 'yok yılı' diyebiliriz" diyen Okur, "Geçen yıllarda 13 tona yakın domates üretimi yapılırken, bu yıl ekim alanları daraldı. 9 tona kadar domates rekoltesi bekliyoruz. Şu an kuru domates fiyatlarının ihracatta kilosu 110 ve 120 TL arasında olduğu söylenmekte. Kesinleşmiş bir şey yok ama inşallah bu paraya ihraç ederiz ve çiftçilerimizin yüzü güler. Çünkü kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz ürünlerini yetiştiremez oldu. Elimizden geldiği kadar üreteceğiz ve yetiştirmeye çalışacağız. Fiyat beklentimiz yüksek. Kuraklık belimizi büküyor. Bunun da bir an önce çaresine bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Saruhanlı ilçesi Kayışlar Mahallesi'nde domates üreticiliği yapan çiftçi Aziz Ulu da "Geçen sene 500 dekar domates ektik. Bu sene hem maliyet hem de kuraklık nedeniyle bunu 300 dekara kadar düşürdük. Ürettiğimiz domatesleri kurutmak için sergi yapıyoruz. Geçen sene fiyatlar tabandaydı. Bu sene yüksek, iyi bir fiyat olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Saruhanlı, Turgutlu, Manisa, Son Dakika

Manisa'da Domates Hasadı Kırmızıya Büründü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa'da Domates Hasadı Kırmızıya Büründü
