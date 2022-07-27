Manisa TSO temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Manisa TSO temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

27.07.2022 12:36
Manisa TSO temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası temmuz ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında iş dünyasının ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğinin altını çizen Başkan Ümit Türek, "Enflasyonun yüksek olması ekonomik zincirin her bir bölümünü olumsuz etkiliyor. Bugün sattığımız malı yerine koymakta zorlanıyoruz. Önümüzü görebileceğimiz bir yol haritası ile ekonominin ön görülebilir hale gelmesi lazım" dedi.

Mehmet Yılmaz: "Enflasyon dünya ekonomisinin en büyük sorunu"

Toplantıda söz alan ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "ABD ve Avrupa bölgesinde enflasyon önemli bir sorun olarak görülmekte. ABD enflasyonu son olarak yıllık yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. Açıklanan oran son 40 yılın en yüksek oranı. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nde enflasyon oranı yaklaşık yüzde 5 dolaylarında. ÜFE oranları daha da yüksek. Yani gelecekte enflasyon artışı devam edecek gibi. Enflasyon arttıkça ABD ve AB faiz artışlarına gitti. Malum fed 75 baz puan artış yaparak önümüzdeki aylarda daha da artıracağını işaret etti. Faiz artışı son 28 yılın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti. AB merkez bankası da 50 baz puan arttırdı. Bunlar ne anlama gelebilir. Enflasyon ve faiz arasındaki bu ilişki gelecek aylarda ekonomilerde yavaşlamaya neden olabilir. Kimi araştırmacılara göre yavaşlama yerini durgunluğa da bırakabilir. Diğer taraftan petrol üreten ülkeler temmuz ve ağustos ayında petrol arzını arttırabileceklerini belirttiler ve bunun sonucu Brent petrolde düşüşler yaşandı. Hatta temmuz ortalarında varili 100 doların altına düştü. Bugün 105 dolar civarında. Elbette temennimiz bu düşüşlerin devam etmesi. Bir diğer önemli konu artan gıda fiyatları. Geçen hafta imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının özellikle tahıl fiyatlarında ve diğer girdi maliyetlerinde düşüşe vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Doğru fiyatlama yapmamız her geçen gün zorlaşıyor"

Sözlerine ülke ekonomisi üzerinde yaşanan gelişmeler üzerine devam eden Başkan Yılmaz, "Ülkemizde ise ekonomik veriler hepimizin malumu. Uzun süreden beri enflasyon ve işsizlik konusunda burada tespitlerimizi ve beklentilerimizi paylaştık. Enflasyon en büyük sorunumuz olarak devam etmekte. Yıllık enflasyonumuz yüzde 78 civarında. ÜFE (üretici fiyat endeksi) dediğimiz enflasyon ise yüzde 138 olarak hesaplandı. Bir konu ise işsizlik verileri. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi. Bu oranların daha düşük seviyelere düşmesini temenni ediyoruz. Dış ticaret verilerimize baktığımızda mayıs ayı verilerine göre ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak yaklaşık 19 milyar dolara ulaştı. Buna bağlı olarak ithalat ise yüzde 43 artarak yaklaşık 29 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 155 artarak 4 milyar dolardan, 10 milyar doların üzerine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi. Cari açık bir diğer önemli bir veri olarak ortaya çıkmakta. Nisan ayı itibariyle cari açık yaklaşık 25 milyar dolar oldu. Geçen yıl temmuzdan beri en yüksek düzeye yükselmiş durumda. Diğer taraftan geçen ay 63 puan ile biraz düşük çıkan tüketici güven endeksi temmuz ayında aylık bazda yaklaşık yüzde 7 artışla yıllık bazda 68 seviyesine yükseldi. Bu güvenin artarak devam etmesini diliyoruz. Bütün bu gelişmeler özellikle enflasyondaki bu yükseliş, iş insanı olarak maliyetlerimizi doğru tespit ederek, doğru fiyatlama yapmamızı, her geçen gün zorlaştırmaktadır. Aynı şekilde enflasyon gelir ve giderlerimizi, bilançolarımızı doğru okumamızı giderek zorlaştırıyor. Doğru okuyamadığımız bilançolar üzerinden aldığımız kararların doğruluk oranları da tartışılır. Yatırım kararlarını alırken mutlaka enflasyon etkisini gerçekçi bir şekilde hesaplarımıza katmamız gerektiğini düşünüyorum. Kısaca enflasyonun olduğu piyasa şartlarına göre önlemlerimizi almamızda yarar bulunmaktadır" dedi.

"Haziran ayı ihracatımız yaklaşık 450 milyon dolara yükselmiştir"

Konuşmasının son bölümünde ise Manisa iş dünyası üzerine değerlendirmede bulunan Başkan Yılmaz; "İlimiz ile ilgili birkaç veriyi de sizinle paylaşarak sözlerimi bitirmek isterim. Haziran ayı ihracatımız yaklaşık 450 milyon dolara yükselmiştir. Bu başarıya imza atan tüm firmalarımızı candan kutluyoruz. Son olarak güzel bir araştırma sonucunu paylaşmak isterim. İSO, mayıs ayında açıkladığı 'İSO Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu-2021' araştırmasının ardından daha çok kobi niteliğindeki kuruluşları kapsayan 'İSO Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu-2021' araştırmasının sonuçlarını da açıkladı. Açıklanan ikinci 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden, merkezi ilimizde olan 10 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak, bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 2 firmamızla birlikte, devler liginde Manisa'dan 12 firmamız yer aldı. Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen ekonomideki en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp, AŞ ve iş yaratmayı başararak Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir. Manisalı sanayicilerimiz göstermiş oldukları özveri ve sergilemiş oldukları performans ile ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunmuşlardır. Ben bir kez daha listeye giren firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yılda Manisa'dan daha fazla firmanın listede yer almasını temenni ediyorum" diyerek sözlerine son verdi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa TSO temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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