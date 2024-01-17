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Manisa Valisi Enver Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nu ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Manisa'da yürütülen projeler ve desteklenen projeler hakkında brifing verildi. Ayrıca, yeni başlayan projeler ve gençlere yönelik yapılan çalışmalar da paylaşıldı. Vali Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nun önemli projelere imza attığını ve bu projelere her zaman destek vereceklerini belirtti.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu\'nu ziyaret etti
17.01.2024 - 15:49,
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Manisa Valisi Enver Ünlü, kurum ziyaretleri kapsamında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'na ziyarette bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü, Vali Yardımcısı Erhan Günay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener ve kurum personeli tarafından karşılandı. Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nun çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında Vali Ünlü'ye brifing verildi.

17 ilçe kaymakamlığında, Kaymakamlık AB ve Proje Ofisleri ile hizmet verildiği bilgisinin aktarıldığı ziyarette Manisa'da 2020 yılı verilerine göre Erasmus + ( Gençlik, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi), IPA I ve II (Sağlık, kültür, girişimcilik, istihdam, sosyal kalkınma, diyalog), Kırsal Kalkınma (IPARD), Çevre OP (Soma Atık Su Projesi), AB AR-GE Programlarından 937 projenin destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nun GREEN URBANISATION; MANİSA-PINETO 2050 ve EDU-VERSE; VET Learners and VET Trainers Collaborate In Creating the Learning Verse olmak üzere iki tane yeni başlayan projelerinin olduğu kaydedildi.

Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında 10 gencin yurt dışına gönderildiği bilgisinin aktarıldığı ziyarette Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nun ilçe seminerleri, üniversite fakülteleri seminerleri ve yüz yüze görüşmeler olmak üzere kurum gözetmeksizin 13-30 yaş arası gençler ile sürekli bilgilendirme görüşmelerinin yapıldığı ifade edildi.

Tarzan; Genç Çevreci Aktivistler, Manisa Sivil Havacılık Merkezi ile Genç Vecihi'ler Yetişiyor, Spil İstihdam Odaklı Sosyal Gelişim Projesi gibi Manisa'da farklı alanlarda birçok projeye destek verildiğinin belirtildiği ziyarette Manisa Otomotiv Öncellikli Nitelikli Eleman Hamlesi projesinin Sosyal Gelişimi Destekleme programı kapsamında 2020 yılında Türkiye birincisi olduğu kaydedildi. Vali Enver Ünlü, gençlere istihdam kapısı açılması, Manisa'nın gelişmesi ve büyümesi gibi konular başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nun her alanda birçok önemli projeye imza attığını, Valilik olarak bu projeleri her zaman destek vereceklerini belirtti.

Hazırlamış oldukları ve destelemiş oldukları projelerden dolayı AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener ve personele teşekkür eden Vali Ünlü, çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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