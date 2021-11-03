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Marmara Denizi'ni midyeler temizleyecek - Son Dakika

Marmara Denizi'ni midyeler temizleyecek

03.11.2021 16:19
Marmara Denizi'ni midyeler temizleyecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmara Denizi, 45 bin ton yıllık midye üretim kapasitesine ulaşacak.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmara Denizi, 45 bin ton yıllık midye üretim kapasitesine ulaşacak. Bu kapsamda bir nevi biyolojik su arıtma sistemi kuruyoruz. Böylece saatte 22,5 milyar litre su, midyeler tarafından filtre edilerek temizlenecektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda müsailaj ile mücadelede bakanlığın çalışmalarını anlattı. Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nin önemli kirlilik baskısı altında olduğunu söyleyerek, "Marmara Denizi'nde genel olarak hamsi, istavrit, sardalya türleri başta olmak üzere toplam 62 türde ekonomik değere sahip deniz ürününün avcılığı yapılmaktadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre Marmara Denizi'nde avlanan su ürünleri miktarı yüzde 6,3'e düşmüş olmasına rağmen; doğrudan 22 bin 213, dolaylı olarak da 100 bin kişiye gelir kaynağı oluşturmaktadır" dedi.

'HASSAS KIYI SUYU KÜTLESİ İLAN EDİLECEK'Bakan Pakdemirli, Marmara Denizindeki müsilaj sorununda tarım sektörünün payının yüzde 8,3 olduğunu vurgulayarak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 22 maddelik Marmara Denizi Müsilaj Eylem Planı oluşturuldu. Bu eylem planı kapsamında bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen 5, işbirliğiyle yürütülecek 6 eylem bulunmaktadır. Karada oluşan yayılı yükler belirlendi, denize ulaşan yükleri belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızca; hassas su kütleleri ile bu kütleleri etkileyen alanların belirlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi hakkında yönetmeliğin güncellenmesi için gerekli çalışmaları tamamladık. Yönetmeliğin yayımlanması ile Marmara Denizi kıyı suyu kütleleri, hassas kıyı suyu kütlesi olarak ilan edilecektir" dedi.'ALINAN BALIK NUMUNELERİ MEVZUATA UYGUN BULUNDU'Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulunca oluşturulan müsilajın insan sağlığına etkilerinin belirlenmesi çalışma grubu kapsamında 7 il, 23 bölgeden balık numuneleri alındığını söyleyerek, "'Balık yiyebilir miyiz' gibi bir soru geldi. Analiz sonuçları, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği mevzuatımıza uygun bulunmuştur. Çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarında yapılan izleme çalışmaları sonuçlarına göre; alan sınıflandırma kriterlerine aykırı bir durum tespit edilmemiştir. Balıkçılık faaliyetlerinin kontrolü alt çalışma grubu kapsamında; bakanlığımız tarafından Marmara'da belirlen 6 istasyonda su kalite verileri, su ürünlerinin yaşam koşullarında üremesi ve büyümesi üzerine etkileri araştırılmaktadır" dedi.'HAYALET AĞLAR TEMİZLENİYOR'Marmara Denizindeki tüm hayalet ağların temizlenmesi eyleminde şimdiye kadar 150 bin metrekare hayalet ağ belirlediklerini ve bunun 21 bin 500 metrekaresini çıkardıklarını kaydeden Pakdemirli, "Müsilaj Eylem Planı Kapsamında Çanakkale ilinde mercan resiflerinin bulunduğu alanları balıkçılık koruma alanı olarak belirledik. Marmara Denizi'nden avcılık yoluyla elde edilen ve dökme olarak adlandırılan küçük balıkların avlanmasını ve balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladık. Marmara Denizinde 2021 yılında şimdiye kadar 25 bin denetim yaparak  66 gemiye el koyduk. Geçen yıl ile birlikte Marmara'da el konulan gemi sayısı 168 oldu" dedi.'BALIKÇILARIMIZA DESTEK ÖDEMESİNİ BU HAFTA YAPACAĞIZ'Bakan Pakdemirli, müsilajdan zarar gören balıkçılara verdikleri desteğe ilişkin şunları söyledi: "Marmara Denizi'nde geçimini balık avcılığı ile sağlayanların yaşadıkları zararı bir nebze olsun telafi etmek ve devletimizin yanlarında olduğunu bilmeleri için müsilajdan etkilenen balıkçılara önemli destek açıkladık. Bu kapsamda; müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. Böylece; Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına yani 2 bin ila 2 bin 900 liraya çıkardık. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız" ifadelerini kullandı. 'MİDYELER TARAFINDAN FİLTRE EDİLEREK TEMİZLENECEK'Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'ne İstanbul kıyılarından 40 bin levrek, 3 bin kalkan, 75 bin midye bırakıldığını ve bırakılmaya devam ettiğini belirterek, "Mevcut projelerle birlikte, yatırım ve izin süreci devam edenler hayata geçtiğinde Marmara Denizi, 45 bin ton yıllık midye üretim kapasitesine ulaşacak. Bu kapsamda bir nevi biyolojik su arıtma sistemi kuruyoruz. Böylece saatte 22,5 milyar litre su, midyeler tarafından filtre edilerek temizlenecektir. Tarımsal üretimden kaynaklı nitrat kirliliğini önlemeye yönelik bölgede en az 22 büyükbaş hayvana eşdeğer hayvancılık işletmelerine, hayvansal gübre deposu yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanı sıra, Marmara Denizi Havzası'nda hayvansal gübre deposu yapma zorunluluğu olan 12 bin işletmenin hibe desteğinden faydalanmaları için çalışmalar başlattık."


Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Marmara Denizi'ni midyeler temizleyecek - Son Dakika Ekonomi


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