Martta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti - Son Dakika

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 983 milyon 420 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 695 milyon 221 bin dolarla otomotiv endüstrisi ve 2 milyar 272 milyon 465 bin dolarla çelik sektörü izledi.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 54,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamullerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,5'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 21,5 artışla 17 milyar 155 milyon 505 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 25,2 yükselişle 3 milyar 37 milyon 584 bin dolar, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda yüzde 24,7 artışla 556 milyon 412 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,6 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla İtalya oldu.

Türkiye'nin en büyük ticari pazarı olan AB'ye ihracat yüzde 27 artışla 10 milyar dolara ulaştı. AB'nin ihracattaki payı yüzde 44, AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının mart ayı ihracatındaki payı yüzde 54 oldu.

Avrupa harici diğer ülke gruplarında ise yakın ve Orta Doğu ülkelerine 4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 9 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Bursa olarak kayıtlara geçti.

1.986 firma ilk kez ihracat yaptı

Mart ayında 1.986 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, mart ayında 105,7 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Miktar bazında ihracat yüzde 6 artarak 15,7 milyon ton olurken, birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 1,45 dolara yükseldi.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, mart ayında 163 ülke ve bölgeye toplam 9,84 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk lirası ile ihracat yüzde 71,9 arttı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022'nin mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):