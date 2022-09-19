Erken evrede belirti vermeyen prostat kanserinde "PSA" hayat kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erken evrede belirti vermeyen prostat kanserinde "PSA" hayat kurtarıyor

19.09.2022 16:31
Erken evrede belirti vermeyen prostat kanserinde "PSA" hayat kurtarıyor

Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, yapılan araştırmalarda prostat kanserinin erken evrede belirti vermediğinin gözlendiğini, tedavi edilebilmesinde erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, yapılan araştırmalarda prostat kanserinin erken evrede belirti vermediğinin gözlendiğini, tedavi edilebilmesinde erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tekin, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek prostat büyümesi ile ayırt edilebilmesi ve doğru tedavi planlaması için Prostat Spesifik Antijen (PSA) testinin büyük önem taşıdığını ve belirleyici olduğunu vurguladı.

Prostat kanserinin erkekler arasında en yaygın kanser olduğunu ve çoğu 65 yaş üzeri olmak üzere her 10 erkekten 1'inde hayatının herhangi bir devresinde ortaya çıkabileceğini aktaran Tekin, "Kanser ölümlerinde ikinci sıradadır. Araştırmalar göstermiştir ki prostat kanseri görülme yaşı günümüzde 40'lı yaşlara kadar inmiş olup, 50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski yüzde 40, bu hastalığa bağlı ölüm riski ise yüzde 2,9 olarak açıklanmıştır. Her ne kadar yüksek risk taşısa da başarıyla tedavi şansı özellikle erken tanıda mümkündür." ifadelerini kullandı.

Tekin, PSA'nın bir kan testi olduğunu, prostat kanserinin varlığı, eğer kanser mevcutsa büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında da bilgi verebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu basit kan testi prostat dokusundan kan akımına ufak miktarlarda kaçan bir kimyasal madde olan PSA miktarını tespit eder. PSA testini bazen yorumlamak güç olabilir. Çünkü PSA hem tümör hücresi hem de normal hücre tarafından oluşturulur. Ancak normal prostat tarafından da yapılan PSA kana daha az geçerken, tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla miktarda geçmektedir. Yüksek seviyelerde PSA prostat büyümesi, enfeksiyon veya kanser gibi bir prostat problemi olduğunu ifade eder. Eğer PSA seviyesinde yüksek değer çıkıyorsa daha ileri tetkikler için mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır.

Prostat erkek üreme sisteminde kestane büyüklüğünde bir salgı bezi ve mesane ile üretra (idrarı mesaneden vücut dışına taşıyan tubuler yapı) arasında yer alıyor. Prostat, büyük ölçüde adale lifleri ve salgı bezlerinden oluşmuştur ve ana fonksiyonu spermleri iletmek üzere sperme sıvı üretmektir. Prostat, doğuştan, yani yenidoğan bebekte dahi vardır. Tüm fonksiyonları net olarak bilinmemekle birlikte salgı bezi olup oluşturduğu prostat sıvısı meni ile karışıp doğurganlık şansını artırır. Spermleri besleyici, koruyucu maddeler içerir. Mesanenin hemen bitiminde idrar yolunu çepeçevre saran et parçası şeklindedir. Genç erkeklerde kestane büyüklüğündedir. 40-45 yaştan sonra testosteron denilen erkeklik hormonunun etkisiyle yavaş yavaş büyümeye başlar. Bu büyüme 10 erkeğin 8-9'unda iyi huylu, 1 veya 2'sinde kötü huylu olmaktadır. Prostat kanseri bu bezin özellikle dış kısmından kaynaklanan bir kötü huylu tümör olup büyüdükçe prostatın iç kısımlarına yayılmaktadır."

"Düzenli kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşımakta"

Sadece prostat içinde yer alan, kapsül dışına taşmayan kanserin "lokalize prostat kanseri" olarak adlandırıldığını belirten Tekin, "Diğer kanserler gibi prostat kanseri de yayılabilir (metastaz yapabilir) ve öncelikle prostat etrafındaki dokulara veya seminal veziküle (prostat arkasındaki meni depolayıcı kese) lokal yayılım yapar. Lokal yayılım gösteren tümörler zamanla vücudun diğer kısımlarına, örneğin lenf nodlarına ve kemiklere yayılım yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, prostat kanserinin nedenlerinin tam olarak bilinmediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan araştırmalar prostat kanseri için risk faktörlerini belirlemiştir. Bu açıdan bakıldığında en başta ailede prostat kanseri öyküsü olması, sigara tüketiminin fazla olması görülme riskini arttırmaktadır. Diğer risk faktörleri ise yaşın ilerlemesi, düzensiz ve dengesiz beslenme; özellikle yüksek ısıda pişmiş gıdaların, hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin beslenme, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, yaş, siyah ırk, ailede prostat ya da meme kanseri öyküsü, yüksek erkeklik hormonu düzeyleri ve sedanter yaşam şeklinde sıralanabilir.

Prostat kanseri sinsi bir şekilde ilerler. Belirtiler genellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür. Bu nedenle erken teşhis için özellikle 40 yaşından sonra düzenli kontrol yaptırmak büyük önem taşımaktadır. Karakteristik olmamakla birlikte en sık görülen belirtileri arasında, idrar yapmada güçlük ve/veya idrar yapamama, sık idrara çıkma, idrar tazyikinde düşüklük, idrar yapmanın bitiminde damla damla idrar akımının devam etmesi, dışkılama esnasında güçlük, idrar ve/veya menide kan, ereksiyon sorunları, boşalma sırasında ağrı, tam boşalamama hissi, çok sıkışınca idrar kaçırma yer alıyor. Bu belirtiler prostat büyümesi, prostat iltihabına gibi diğer rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Prostat kanseri sıklıkla kemiğe sıçrayabildiğinden bel, kalça veya bacakta şiddetli ağrılara neden olabilir. Bu nedenle olası belirtilerde uzman bir hekime başvurmak, daha da önemlisi düzenli kontrolleri ihmal etmemek büyük önem taşımaktadır."

"İlaçların etkisi bazı hastalarda yıllarca devam edip ameliyat ihtiyacı olmaz"

Bazen şikayetlerin yavaş geliştiğini ve hastanın hiç şikayet hissetmeyebildiğini belirten Tekin, "Aslında şikayeti yok gibi gözükür fakat yaptığımız kontrollerde çok geç kalınmış hastalar ile karşılaşabiliriz. 40-45'li yaşlardan sonra yılda bir, 60-65'li yaşlardan sonra 6 ayda bir PSA ÜSG ve Üroflowmteri denilen idrar akımı hızı kontrolü önerilir. Kötü huylu prostat büyümesinin hiç bir belirti bulgusu yoktur. PSA denilen kan tetkiki bize prostatın iyi veya kötü huylu olup olmadığı hakkında bilgi verir. Düşük çıkması prostatın iyi huylu olduğunun bir göstergesidir. Yüksek çıkması durumunda 'acaba prostat kanseri mi var' diye şüphelendirir. Daha ileri tetkikler yaparız." ifadelerini kullandı.

Tekin, iyi huylu prostat hastalarında sürece ilaç tedavisi ile başlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"İlaçların etkisi bazı hastalarda yıllarca devam edip ameliyat ihtiyacı olmaz. Fakat bazı hastalarda günün birinde ilacın etkisi azalabilir veya kaybolur. Kötü huylu prostat hastalarında hasta uygun ise ameliyat ilk seçenektir. Ameliyata uygun değilse radyoterapi veya hormonoterapi tedavileri düşünülebilir.

Prostatit, genç erkekleri de etkileyen bir durumdur. Bu hastalıkta prostatta idrar yolunu tıkayan bir büyüme söz konusu olmamakla birlikte bir yangı (enflamasyon) süreci vardır. Bu yangı mikrobik enfeksiyon veya mikrop olmaksızın prostatı tahriş eden başka bir faktöre bağlı olabilir. Akut Prostatit durumunda ateş, titreme sık idrara çıkma, idrarda yanma sık karşılaşılan şikayetlerdir. Kronik Prostatit'te sık idrara çıkma, makat ve testis bölgesinde yanma ve boşalma esnasında ağrı şikayetleri gözlenebilir. Doğru teşhis tedavide önemlidir, uygun antibiyotik ve destek tedaviler ile hastanın şikayetleri rahatlatılır."

YORUMLAR
500
Motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak Motoruyla kaza geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak 'TÜRK DOKTORLARA GÜVENİYORUM' DİYEREK TÜRKİYE'DE AMELİYAT OLDU 'TÜRK DOKTORLARA GÜVENİYORUM' DİYEREK TÜRKİYE'DE AMELİYAT OLDU
Kaynak: AA

Ameliyat, Çamlıca, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erken evrede belirti vermeyen prostat kanserinde 'PSA' hayat kurtarıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Erken evrede belirti vermeyen prostat kanserinde "PSA" hayat kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement