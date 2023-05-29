Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı - Son Dakika
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Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı

29.05.2023 02:41

Seçim öncesi kulislerde adı Ekonomi Bakanlığı için geçen ancak aktif siyasete dönmeyeceğini ifade eden Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti. Sosyal medya kullanıcıları ise paylaşıma yaptıkları yorumlarda Şimşek'e ekonomi bakanı olması çağrısında bulundular.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı elde ettiği seçim zaferi sebebiyle tebrik etti.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Mesajında Şimşek, "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Paylaşımın altına gelen yorumlarda sosyal medya kullanıcıların Şimşek'e ekonomi bakanı olması çağrısında bulunduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Şimşek'in ismi, seçim öncesi kulislerde Ekonomi Bakanlığı için geçiyordu. Hatta Şimşek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş ve görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü. Kabulün ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini ama her türlü katkıyı vereceğini söyledi.

İşte o yorumlar:

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı
Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı
Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı


YORUMLAR
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Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı - Son Dakika


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