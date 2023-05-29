Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti! Herkes altını aynı yorumu yazdı

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı elde ettiği seçim zaferi sebebiyle tebrik etti.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Mesajında Şimşek, "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Paylaşımın altına gelen yorumlarda sosyal medya kullanıcıların Şimşek'e ekonomi bakanı olması çağrısında bulunduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Şimşek'in ismi, seçim öncesi kulislerde Ekonomi Bakanlığı için geçiyordu. Hatta Şimşek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş ve görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü. Kabulün ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini ama her türlü katkıyı vereceğini söyledi.

İşte o yorumlar:



