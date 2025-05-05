Mehmet Topal\'dan Girişimcilere Öneriler

USTEL Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve seri girişimci Mehmet Topal, girişimcilere önerilerde bulundu. Topal, "Her sektörde dinamikler farklı. Bu yüzden çok hızlı analiz yapmalı, doğru ekipleri bir araya getirmeli ve vizyonunuzu sürekli güncel tutmalısınız. Bir de tabi ki zaman yönetimi önemli. Aynı anda birden fazla projeyi sürdürülebilir kılmak için hem stratejik hem operasyonel becerilere sahip olmanız şart" dedi.

Ustel Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve seri girişimci Mehmet Topal, girişimcilere önerilerde bulundu. Topal, "Seri girişimcilik, birden fazla girişimi arka arkaya ya da eş zamanlı kuran girişimcilerin yolculuğunu ifade ediyor. Bir girişimci, tek bir fikre odaklanırken; seri girişimciler, genellikle birkaç iş fikrini hayata geçiriyor ve büyütüyor. Sonrasında ise ya devrediyor ya da yeni bir girişime yöneliyor. Burada amaç sadece kar elde etmek değil, aynı zamanda sürekli yenilik üretmek, farklı problemleri çözmek ve toplumsal fayda yaratmak" diye konuştu.

'DOĞRU İNSANLARI BİR ARAYA GETİREREK BAŞARIYI SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİREBİLİRSİNİZ'

Seri girişimci ve iş geliştirici Topal, "Farklı sektörlerde girişim kurmak zor ama mümkün. Başarının anahtarı, öğrenmeyi öğrenmek ve doğru ekipleri kurmak. Y Combinator'daki eğitimim ve NASA Ames Araştırma Merkezi'nde bulunan Singularity Üniversitesi'ndeki vizyoner yaklaşımlar, beni teknolojiyle, iş geliştirme, pazarlama ve yönetim disiplinleri ile düşünmeye ve sistem kurmaya itti. Girişimlerde her şeyi kendiniz yapamazsınız ama doğru insanları bir araya getirerek başarıyı sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Benim rolüm yönetim kurulu başkanı olarak üst düzey yöneticilik, iş geliştirme, strateji ve yönlendirme oluyor" dedi.

'HER SEKTÖRDE DİNAMİKLER FARKLI'

Topal, "Farklı sektörlerde hızla adapte olmak ciddi bir öğrenme eğrisi gerektiriyor. Her sektörde dinamikler farklı. Bu yüzden çok hızlı analiz yapmalı, doğru ekipleri bir araya getirmeli ve vizyonunuzu sürekli güncel tutmalısınız. Bir de tabi ki zaman yönetimi. Aynı anda birden fazla projeyi sürdürülebilir kılmak için hem stratejik hem operasyonel becerilere sahip olmanız şart. Ben de geri dönüşüm, inşaat, gayrimenkul geliştirme, dijital teknoloji, yapay zeka, eğitim, özel sermaye ve şirket yatırımı sektörlerinde iş geliştirme ve yönetim kurulu düzeyinde görevlerde bulundum. Örneğin, kurucusu olduğum ilk şirket Anka, geri dönüşüm hizmetleri sunuyordu. Son kurduğum şirket olan Ustel ile gayrimenkul geliştirme ve şirket yatırımı üzerine odaklanıyoruz. Ustel üzerinden ortağı olduğum Haminne ile dijital teknoloji ve yapay zeka çözümleri sunuyoruz. Faaliyet alanları birbirinden farklı olsa da iş geliştirme süreçleri birbirine benziyor" diye konuştu.

Topal, şunları söyledi:

"Girişimlerimizin başarısı sadece finansal getiriyle değil, oluşturduğu toplumsal etkiyle de ölçülüyor. Örneğin, Anka Geri Dönüşüm ile çevreye katkıda bulunduk. Ustel, istihdam ve şehir gelişimi açısından önemli rol oynadı. Haminne ise yapay zeka konusunda havalimanları ve alışveriş merkezleri için önemli çözümler sunmaya devam ediyor. Her girişim bir problem çözmeli. Başarı da bu çözümlerin toplumda nasıl yansıma bulduğuna ve paydaşları nasıl etkilediğine göre ölçülüyor. Hayırsever ve girişimcilerden oluşan bir aileden geliyorum. Ben de genç girişimcilik sürecinden geçtim. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Adana Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Asil Üyesi olarak hizmet ettim. Küçük başlayın ama büyük hayal kurun. Hata yapmaktan korkmayın. Cesur olun ama veriye güvenin. Şirketlerin olumlu etkisini ve bileşik büyümeyi önemseyin. Ayrıca, sadece yerel değil, küresel düşünün. Bugün kurduğunuz bir girişim, doğru stratejiyle zaman içinde dünya çapında bir oyuncuya dönüşebilir."

Ustel, Merkez Girişim, Anka Geri Dönüşüm gibi şirketlerde 20 yıla yakın şirket kuruculuğu, iş geliştirme ve yönetim kurulu seviyesinde deneyimi olan Topal, "Seri girişimcilik, birden fazla girişimi arka arkaya ya da eş zamanlı kuran girişimcilerin yolculuğunu ifade ediyor. Bir girişimci, tek bir fikre odaklanırken; seri girişimciler, genellikle birkaç iş fikrini hayata geçiriyor ve büyütüyor. Sonrasında ise ya devrediyor ya da yeni bir girişime yöneliyor. Burada amaç sadece kar elde etmek değil, aynı zamanda sürekli yenilik üretmek, farklı problemleri çözmek ve toplumsal fayda yaratmak" dedi.