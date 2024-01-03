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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum

Memur ve memur emeklileri için açıklanan yüzde 49.25'lik zam oranının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ilk yorum geldi. İyileştirilme yapılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Kamu görevlilerinin gelir vergilerinin yüzde 15'e sabitlenmesi, alım güçlerinin korunması, kayıplarının önlenmesi gerekmektedir." dedi.

03.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 12:05
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklileri için açıklanan yüzde 49.25'lik zam oranına tepki gösterdi. Yalçın, "Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır. Giderler artmadan gelirleri artırma rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına şahit olduk. Kamu görevlilerinin gelir vergilerinin % 15'e sabitlenmesi, alım güçlerinin korunması, kayıplarının önlenmesi gerekmektedir." dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30,910 TL OLACAK"

Kamu Görevlilerine ve Emeklilerine İyileştirme Yapılmalıdır. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı %2,93 ve yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin 2024 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %29,78 olarak belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği; Ocak ayında maaş ve ücretlere yapılacak %15 artış ve enflasyon farkı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerine toplamda %49,25 artış yapılacak. Bu durumda en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30,910 ₺ iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14.700 seviyelerinde olacaktır.

"KAMU GÖREVLİLERİNİN SESLERİ DUYULMALI"

En düşük kamu görevlisi emekli aylığı ile en düşük kamu görevlisi maaşı/ücreti arasındaki oran %47,5 olarak gerçekleşti. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bu büyük farklılık kapatılmalı, öncelikle 8.077 ₺ ilave ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı, kamu görevlisi emeklilerinin haklı beklentisi görülmeli ve sesleri duyulmalıdır.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum: İyileştirme yapılmalı

"ZAMLI MAAŞLAR YATMADAN ETİKETLERİ DEĞİŞTİRME YARIŞINA ŞAHİT OLDUK"

2024 yılında uygulanacak Asgari Ücret 11.402₺'den 17.002₺'ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan %49'luk artış, çalışanların haklı beklentilerinin görüldüğünün olumlu göstergesidir. Asgari ücretli zamlı maaşını Şubat ayında, kamu görevlilerimiz ise 15 Ocak'ta alacakken, Aralık ayında fiyatları baskılayarak enflasyonu düşük gösterme gayretinde olan piyasa yöneticilerinin "Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, Ocak ayında zamları yansıtalım" anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür.

Yılbaşı gecesinden itibaren sermaye/piyasa yöneticilerinin "Giderler artmadan gelirleri artırma" rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına şahit olduk. Gelirler 6 ayda bir defa artarken, önümüzdeki 6 ay boyunca giderleri anlık olarak ürünlere yansıtacak sermayedarlar; arz-talep dengesi kadar hakkaniyet/vicdan terazisini de kontrol etmelidir.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum: İyileştirme yapılmalı
Ali Yalçın

"GELİR VERGİSİ YÜZDE 15'E SABİTLENMELİ, KAYIPLAR ÖNLENMELİ"

Gelir Vergisi Oranları %15'e Sabitlenmeli. Asgari ücretin 17.002,12 ₺ olarak belirlenmesi ile birlikte; Gelir Vergisi muafiyeti 2.550,32 ₺ Damga Vergisi Muafiyeti ise 151,82 ₺ oldu. Gelir vergisi matrahları da %58,46 yeniden değerleme oranı kadar artarak; %15'lik dilim 110 Bin ₺,%20'lik dilim 230 Bin ₺, %27'lik dilim ise 580 Bin ₺ olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretin bile 6–7'nci ay itibariyle %20'lik dilime girdiği sistemde; başta sözleşmeli personel olmak üzere kamu görevlileri yıl ortasından itibaren önemli ölçüde vergi ödeyecektir. Asgari Ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyetine bir adım daha eklenerek, kamu görevlilerinin gelir vergilerinin %15'e sabitlenmesi, alım güçlerinin korunması, kayıplarının önlenmesi gerekmektedir."

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın\'dan zam oranlarına ilk yorum
YORUMLAR (8)
  • Serkan Basar: memura dünyayı ver gezegen ister ikisini ver evreni ister hepsini ver sonsuzluğu ister :) Yanıtla 41 115
  • İsmail Ercelik: ALLAH BILDIGI GIBI YAPSIN VARSA YOKSA DEVLET MEMURU Yanıtla 40 75
  • Yilmaz Seyhan: Memura hazinenin anahtarını verin yetmez der. Yanıtla 31 69
  • alos : KİMSE VERGİ ÖDEMESİN SE MESELE; NO ZAMAN KAMU GÖREVLİLERİNE DE GEREK YOK. Yanıtla 29 46
  • alos : yanında yunanistanı ister. 7 12
  • Ferizan Özer: Sizler sıcacık yataklarinizda uyurken o memurlar gecelerini gündüz edip üniversite köşelerinde aç susuz kaldılar şuanda emeklerinin karşiliğini alıyorlar Yanıtla 13 5
  • Ali murat Çetinkaya: emeklilere yeniden iyileştirme yapılmalıdır düşük maaş alan memurada iyileştirme yapılmalıdır Yanıtla 7 3
  • Mustafa Yılmaz: Memur olmasa esnafçılık olur mu, bu kadar restoran, giyim, kafeler nasıl kazancak.. Kesinlikle küçümsemiyorum eşimde, ailemde işçi,.. Asgari ücretli insanın memurlar kadar yeme, içme gezme için ne zamanı oluyor ne de vakti..memura verecek ki para piyasaya girsin, döngü oluşsun Yanıtla 5 3

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Son Dakika Ekonomi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum - Son Dakika


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