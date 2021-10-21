Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den, yüzde 16'ya düşürdü. Beklentinin üzerinde gelen faiz indirimiyle piyasalar hızlandı, dolar 9,49'la rekor kırdı. Sürpriz karar sonrası muhalefetten tepkiler üst üste geldi.

AKŞENER: OLAN YİNE HALKIMIZA OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadesini kullandı.

BABACAN: TALİMATLA 200 PUAN İNDİ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise; "Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla." yorumunda bulundu.

DAVUTOĞLU: MİLLETİ 1 AYDA YÜZDE 15 FAKİRLEŞTİRDİNİZ

Bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu "TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor. Milleti 1 ayda %15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi? KOİ müteahhitlerine yaptığınız garanti ödemelerini %50 arttırmanız yetmedi mi?" paylaşımında bulundu.