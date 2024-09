Merkezefendi\'de Uygun Fiyatlı Et Marketi Açılıyor

Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünleri sunmayı amaçlayan Merkezefendi Halk Et, çok yakında kapılarını açıyor.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede Denizlili vatandaşlara hizmet verecek olan 'Merkezefendi Halk Et' yerli üreticilerden temin edilen sağlıklı ve hijyenik et ürünlerini tüketiciyle buluşturarak, güvenli ve kaliteli alışveriş imkanı sağlayacak. Denizli'de bir ilk olan ve Merkezefendi Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu proje, hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı hem de vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyor.

"Merkezefendi halk et ile sofralara uygun fiyatlı et"

Merkezefendi Belediyesi olarak, Halk Süt ve Halk Ekmek'ten sonra Halk Et projesini de hayata geçirdiklerini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu güzel haberi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 'Merkezefendi Halk Et' projesinde artık sona yaklaştık ve çok yakında ilk Halk Et şubesini açacağız. Hemşehrilerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolayca ulaşmasını istiyoruz. 'Merkezefendi Halk Et'te emeklilere özel indirimler sunacağız; emekliler Halk Et mağazalarımızdan daha uygun fiyatlarla yararlanabilecekler. Merkezefendimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Halk Et'in fiyat listesi

Merkezefendi Belediyesi tarafından çok yakında faaliyete geçirilecek olan 'Merkezefendi Halk Et'te satılacak et ürünlerinin fiyatları şu şekilde; pirzolanın kilosu 650 lira, kaburganın kilosu 500 liraya, külbastının kilosu 600 liraya, kuşbaşının kilosu 480 liraya, dana kıymanın kilosu 350 liraya, dana kuşbaşının kilosu 450 liraya, antrikot-bonfilenin kilosu 700 liraya, ızgara köftenin kilosu 350 liraya ve haşlama kemiğin kilosu ise 350 liraya satılacak.

'Emekli Kart'a özel indirm sağlanacak

Uygun fiyatlarla vatandaşların güvenilir ve kaliteli bir şekilde ete ulaşabileceği Merkezefendi Halk Et'te, emekliler için 'Emekli Kart' çıkarılarak uygun fiyata et alabilecekler. Emekli Kart'a sahip olan vatandaşlar ise dana yıkma, dana kuşbaşı ve ızgara köfte alırken, aylık 2 kilogramlık satın almalarda yüzde 20 indirimli şekilde daha uyguna alışveriş yapabilecekler.