Mersin'de Bayram Alışveriş Festivali İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Bayram Alışveriş Festivali İlgi Görüyor

Mersin\'de Bayram Alışveriş Festivali İlgi Görüyor

Mersin'de düzenlenen alışveriş festivalinde ürünler %50'ye varan indirimlerle satışta.

26.03.2025 13:58
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Mersin'de Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen alışveriş festivali yoğun ilgi görüyor. Yenişehir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde kıyafetlerden ev tekstiline, tesettür giyimden ayakkabı ve çantalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Yenişehir ilçesinde Ramazan Bayramı'na özel düzenlenen Aile Boyu Alışveriş Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Festival alanında İstanbul, Ankara, Bursa, Adana başta olmak üzere farklı illerden gelen firmaların kurduğu stantlarda ürünler yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa sunulurken, vatandaşlar zaman zaman stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Bir kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şey bu festivalde"

Festival Kurucu Asistanı Özge Tütüncüoğlu, festivalde 70-80 civarında firmanın stant kurduğunu belirterek, " Türkiye'nin çeşitli noktalarında festivaller düzenliyoruz. Şu anda Mersin'e geldik. 29 Mart Cumartesi günü gece 24.00'e kadar firmalarımız Mersinlileri bekliyor olacak. Bir kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek her şey bu festivalde" dedi.

Mersinlilerin festivali çok güzel karşıladıklarını ifade eden Tütüncüoğlu, "İnanılmaz bir kalabalıkla karşı karşıya kaldık. Mersin bizi özlemiş. Kasım ayında da Mersin'deydik. Şimdi bayram dolayısıyla Mersinliler uygun fiyata alışveriş yapabilsin diye buradayız" diye kaydetti.

"Fiyatlar yarı yarıya"

İstanbul'dan ayakkabı satışı için festivale gelen işletmeci Ali Yaşar da, "İstanbul'dan geldik ve inanılmaz bir yoğunlukla karşılaştık. İstanbul'a göre, internet sitelerimize göre fiyatlar yarı yarıya" dedi. Ankara'dan gelen Erhan Çapar ise "Tekstil ürünü satıyoruz. Bayram öncesi yoğunluk var. Mersin bizi güzel karşıladı, sağ olsun. Fiyatlarımız uygun, diğer arkadaşlarımızda da gayet uygun ve çeşidimiz çok fazla" diye konuştu.

"Buralar dışarıya göre çok iyi"

Ramazan Bayramı alışverişi için festivale gelen Selam Uvak, "Kıyafet baktık, aldık. Kızıma aldım bir şeyler, ayakkabı bakıyoruz. Şimdi de çantalara bakacağız. Buralar dışarıya göre çok iyi" dedi.

Murat Alaf da "Bayram alışverişi için eşimle beraber geldim. Şu an bakınıyoruz, daha bulduğumuz bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kızları ve torunları ile alışverişe geldiğini anlatan Ayfer Alpay ise "Kızlar, torunlar bakıyor, alıyor. Ben daha kendime uygun bir şey bulamadım, bakıyorum. Zaten artık uygun fiyat yok, yeni fiyatlara alışıyoruz. Mağazalara göre fuarın fiyatı iyi" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Bayram Alışveriş Festivali İlgi Görüyor - Son Dakika

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