Mersin\'de Halkkent Mercek Mesleki Eğitim Merkezi, istihdama katkı sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halkkent Mercek Mesleki Eğitim Merkezi, meslek edindirme kursları sayesinde istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 0-72 aylık çocukların gelişimini önceleyen 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu'nda teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, toplam 380 saatlik bir programın ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olup, kreş ve okul öncesi merkezlerde çalışma fırsatı yakalıyor.

Çocuk Gelişimi Eğitim Kursu'nun yaklaşık olarak 2 ay önce başladığını ve 5 Ocak' ta da sonlanacağını aktaran Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Kazancı, "Okul Öncesi Çocuk Gelişim Eğitimi Kursu, 380 saatlik bir kurs. Özellikle 0- 72 ay arası çocukların her tür gelişme alanlarını geliştirmek için ne tür materyaller yapılabileceği ile ilgili bir kurs. Bu kurstan mezun olan arkadaşlarımız, aldıkları MEB onaylı sertifikalarla özel kreşlerde öğretmen yardımcısı olarak istihdam edilebilirler. Aynı zamanda açık öğretimde çocuk gelişimi okuyan kursiyerlerimiz var ve onlar aldıkları eğitimin yeterli olmadığını dile getiriyorlar. Burada teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de olduğu için, onlar da birtakım faaliyetlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar" dedi.

"MERCEKLERLE BİRLİKTE HİZMETLER DAHA ULAŞILABİLİR BİR HALE GELİYOR"

Kurs bitiminde pozitif geri dönüşler olduğunu vurgulayan Kazancı, "Kursumuzda ağırlıklı olarak kadın kursiyerlerimiz var ve yalnızca istihdam amaçlı değil, kişisel gelişim için katılan kursiyerlerimiz de var. Kursumuza katılan kursiyerlerimizin birçoğu da potansiyel anne adayları ve kurs sayesinde daha bilinçli olacaklarını ya da daha bilinçli bir şekilde öğretmenlik yapabileceklerini düşünüyorlar" diye konuştu.

Verilen kursun ücretsiz bir hizmet olduğunu ve normal zamanda bu eğitimin online veya başka platformlarda yüksek maliyetler içerdiğini aktaran Kazancı, "Kursiyerlerimiz bu kursu online olarak ya da üniversitelerden para ödeyerek temin edebilirler, ama bu herkesin cebine uygun bir durum değil. Mahallelerde açılan Merceklerle birlikte, bu hizmet daha ulaşılabilir hale geliyor. Hatta kursiyerlerimizden bazıları 'Benim durumum müsait, ama ben bu kadar iyi öğreneceğimi düşünmemiştim. Yüz yüze eğitim almak, öğrenmemde daha kalıcı olacak' şeklinde geri dönüşte bulunuyor" dedi.

"BU KURSTA ALDIĞIM EĞİTİM, YARDIMCI ÖĞRETMENLİK YAPARKEN BANA ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK"

Çocukları çok sevdiğini ve çocuklarla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren kursiyerlerden Merve Nur Elmas, "Çocukların hayatına dokunabilmek ve onlara bir şeyler katabilmek benim için çok önemli. Kendimi geliştirmek için de bu kursa geldim. Aynı zamanda hayalim olan bir meslek" diye konuştu.

Kurs için Tarsus'tan geliş gidiş yapan Elmas, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya sayfalarından kursun açıldığını görünce hemen başvuru yaptığını ve kabul edildiğini söyledi. Kursa başlarken ilk zamanlarında kaygılandığını da belirten Elmas, "Öğretmenimiz çok yardımcı oluyor. Öğrendikçe de daha çok yapabiliyoruz. İleride yardımcı öğretmenlik yaparken çok yardımı dokunacak" dedi.

"KURS SONUNDA ALDIĞIMIZ MEB ONAYLI SERTİFİKA HER YERDE KABUL GÖRÜYOR"

Kursiyerlerden Sena Göksu, eğitimin kendisi için çok iyi ilerlediğini ve çok güzel materyaller yaptıklarını kaydederek, "Burada öğrendiklerimi 4 yaşındaki oğlumla birlikte de yapıyoruz. Burada kazandığım deneyimi, oğlumla tekrar yapıp ekstra deneyimliyorum. Oğlum yaptığım oyuncaklarla oynuyor ve oyuncak alma derdim kalmıyor" dedi.

Kurs sayesinde çocuklarla iletişiminin daha iyi olduğunu da fark ettiğini söyleyen Göksu, şöyle devam etti:

"Açıkçası bu kursa gelmeden önce çok araştırdım. Çünkü bazı kurumların verdikleri belgeler her yerde geçerli olmuyor. Aynı zamanda maliyetleri çok yüksek olduğu gibi, online eğitimlerde materyal de yapamayacaktım. Buradan aldığımız sertifika Milli Eğitim Bakanlığı onaylı oluyor. Bizi işe alacak olanlar da bunu dikkate alıyor. Sertifikamız her yerde kabul görüyor."