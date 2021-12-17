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Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar - Son Dakika

Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar

17.12.2021 11:07
Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar

Eskişehir'de, sanayinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009 yılında kurulan Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM) eğitim gören kursiyerler, henüz sertifika sahibi olmadan aldıkları iş teklifleri arasında seçim yapma...

Eskişehir'de, sanayinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009 yılında kurulan Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM) eğitim gören kursiyerler, henüz sertifika sahibi olmadan aldıkları iş teklifleri arasında seçim yapma şansını elde ediyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde öncelikle CNC Eğitim Merkezi ile Eskişehir sanayisine hizmet vermeye başlayan MEGEM'de daha sonra Endüstriyel Otomasyon Merkezi, Kaynak Teknolojileri Eğitim Merkezi, Kaynak Teknolojileri Tahribatlı ve Tahribatsız Test Merkezi ile Üç Boyutlu Koordinat Ölçüm (CMM) Merkezi açıldı.

Herhangi bir alanda uzmanlığı ve mesleği olmayan kişilere eğitim vererek onları nitelikli iş gücü olarak sanayiye kazandırmayı amaçlayan Merkez, üniversitelerin desteğiyle hazırlanan ve 2 ile 3 ay arasında değişen programlarını sürekli güncelliyor.

Hizmete girdiği 2009 yılından bugüne kadar 1200 kişiye eğitim imkanı sunan MEGEM'den sertifika alanlar henüz kursları bitmeden iş teklifleri alıyor.

Sanayicilerin talepleri göz önünde bulundurularak verilen istihdam garantili eğitimlerden faydalanmak isteyenler, internet üzerinden başvuruda bulunup, mülakatın ardından eğitim sürecine dahil oluyor.

"Kapasitemizin 5-6 katı müracaat oluyor"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AA muhabirine, MEGEM'in Türkiye'de yetişkin iş gücünün üretime ve sanayiye kazandırılması bakımından son derece önemli bir proje olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Eskişehir'de yetişkin ama meslek sahibi olmayan kişileri eğiterek sanayiye nitelikli iş gücü olarak kazandırmak olduğunu dile getiren Küpeli, şöyle konuştu:

"İlk önceleri MEGEM'i tanıtmak ve insanları buraya getirmek konusunda güçlük çektik. Mahalle muhtarlarımızın hepsine MEGEM ile ilgili tanıtıcı mektup gönderdik. Kentteki billboardlara reklamlar verdik. MEGEM'de eğitim alacakların yemek ve servis gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Eskiden biz kursiyer arıyorduk ancak şimdilerde ciddi oranda müracaat var. Kapasitemizin 5-6 katı müracaat oluyor. Eğitmenlerimiz konularına hakim. Bütün kursiyerleri mükemmel şekilde eğitip, nitelikli iş gücü olarak sanayiye kazandırıyoruz. Sanayide kimin hangi personele ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. Kaynak, CNC ve CMM kurslarına yoğun ilgi var. MEGEM kurulduğu günden bu yana 1200 mezun verdi. Sadece bu yıl 120 mezunumuz var."

Küpeli, kursiyerlerin internet üzerinden ya da MEGEM hizmet binasına gelerek eğitim için başvuruda bulunabildiğini, başvuranlar arasında istenilen kriterlere en uygun olanların seçilip kurslara başlandığını bildirdi.

"Ne iş olsa yaparım' tabiri artık geçerli değil"

Eğitimlerin atölye ortamında birebir gerçekleştirildiğini söyleyen Küpeli, şunları kaydetti:

"2021 yılında 4 dönem kurs açtık. Kursiyerlerimizin hemen hemen tamamı anında iş buluyor. Kurslar tamamlandıktan çok kısa süre sonra tamamına yakını iş sahibi oldu. Kütahya, Bilecik hatta Sakarya'dan bile kursa gelenler oluyor. Doğru ve kaliteli eğitimlerle mezun ettiğimiz kursiyerlerimiz gittikleri yerlerde başarılı olunca MEGEM sertifikası sanayiciler için öncelikli hale geldi. Gelecek yıllarda eğitimler sürecek. Yeni ihtiyaçlara göre yeni bölümler de açabiliriz. Bu eğitimler tamamen ücretsiz. Hedefimiz sadece sanayicimize, ülkemize yetişmiş ve nitelikli iş gücü kazandırmak. 'Ne iş olsa yaparım' tabiri artık geçerli değil. Konusunu bilen, eğitilmiş, profesyonel çalışanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunların da eğitimden geçtiğini bildiğimiz için MEGEM'de hizmet veriyoruz."

Kursiyerlerin keyfi yerinde

Kursiyerlerden 19 yaşındaki İbrahim Can Tilki, daha önce ekmek fırınında çalıştığını ve sektör değiştirmek için geldiği MEGEM'de CNC eğitimi aldığını dile getirerek, "Kursumu bitirir bitirmez işime başlayacağım. Meslek sahibi olmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

CNC eğitimi alan 33 yaşındaki Hamdi Saraç da internet üzerinden öğrendiği kursta 3 ay içinde CNC, torna, freze eğitimleri aldığını belirterek, MEGEM eğitimleri sayesinde iş başvurularında seçici davranabildiklerini bildirdi.

MEGEM'de kalite-kontrol CMM eğitimi alan 21 yaşındaki Beril Aytekin, bir yakınının tavsiyesi üzerine eğitimlere katıldığını ifade ederek, "2 aydır aldığımız eğitimler henüz bitti. Sertifikamı aldım. Burası geleceğim için bana çok şey kattı. Daha önce bir mesleğim yoktu. MEGEM geleceğimin dönüm noktası oldu. Daha sertifikamı almadan 3 farklı iş yerinden teklif geldi. Birisini değerlendirdim." dedi.

Konya Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu kursiyerlerden Elif Sümeyye Ateş de MEGEM'in çok özel bir eğitim yeri olduğunu belirterek, henüz sertifika sahibi olmadan birçok fabrikadan aldığı iş tekliflerini değerlendirdiğini söyledi.

Gaz altı kaynak operatörlüğü eğitimi alan Görkem Akkurt da varlığını internetten öğrendiği MEGEM'e başvuruda bulunarak 2 aylık eğitim aldığını dile getirdi. Akkurt, "Daha önce vasıfsız eleman olarak çalışıyordum. Şimdi bir mesleğim oldu. Eğitimler sırasında 4-5 firmadan iş teklifi aldım. Birisini değerlendirdim." diye konuştu.

Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar
Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar
Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar
Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar
Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mesleki eğitim sayesinde daha sertifika almadan iş teklifleri arasında tercih yapıyorlar - Son Dakika
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