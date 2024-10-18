MESS 51. Olağan Genel Kurulu

Ekonomi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla üyelerinin rekabetçiliğini artıracak projelere destek olduklarını belirterek, "Sadece MESS üyelerinin değil, ülkemizin geleceğini inşa edecek projelere imza atmaya da gayret ediyoruz." diye konuştu.

MESS'in 51. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Kurula, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, MESS üyeleri ve davetliler katıldı.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Akkol konuşmasında, genel kurulun yanı sıra MESS'in 65. kuruluş yıl dönümünü de kutladıklarını söyledi.

Hem dünyada hem de Türkiye'de hissedilen zorlu bir süreçten geçildiğini anlatan Akkol, özellikle yakın coğrafyada yaşanan savaşların derin etkiler bıraktığını vurguladı.

Akkol, Filistin'deki insanlık dramına ayrı bir parantez açarak, "Sivil halk, kadın, çocuk demeden İsrail'in yaşattığı zulmü her fırsatta kınıyoruz." diye konuştu.

Tüm bu üzücü gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de yaşanan güzel gelişmeler olduğuna değinen Akkol, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekoru kırıldı ki buradaki hazırunun bu ihracat rekorunda çok büyük bir payı var. Ekonomi politikalarındaki adımların meyvelerini alıyoruz, mali eylem görev gücü Türkiye'yi gri listeden çıkardı, kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını pozitif yönde güncellemeleri, risk priminin gelişen piyasalar düzeyine inmesi gibi güzel gelişmeler bizlere umut veriyor. İstihdam edilen kişi sayımız istikrarlı bir şekilde artıyor. Diğer yandan sanayicimizi, sanayimizi, çalışma arkadaşlarımızı, toplumun tüm kesimini etkileyen enflasyonla mücadelemiz de var. Biz de bu süreçte her fırsatta devletimizle yakın teması sürdürüyor ve yapıcı diyaloğun önemine inanıyoruz."

Özgür Burak Akkol, çalışma hayatına ben değil biz anlayışıyla yaklaştıklarını, son dönemde kamu, işçi ve işveren kesimleri arasındaki sosyal diyaloğun gelişmesinde büyük bir gayret sarf ettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, bakan yardımcıları, işçi konfederasyonu ve sendikalarla 750'yi aşkın görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Akkol, "Bu diyaloglarda özellikle sanayicimizin, asgari ücret teşvikinin devamı, SGK indiriminin devamı, KDV alacaklarının iadesi, gelir vergisi düzenlemeleri, kayıt dışıyla mücadele, çalışma hayatının güncellenmesi, çalışma yöntemlerinin uygulanması, istihdam piyasasının dönüşümü, beyaz bayrak uygulaması, AR-GE vergi teşvikleri, teknoloji altyapısının geliştirilmesi, yeşil dönüşüm gibi konuları üyelerimizden aldığımız görüşlerle yapıcı şekilde aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ücretlerden asgari ücrete kadar olan kısımdan vergi alınmaması konusunu dünyada uygulayan 25, Avrupa'da ise 2 ülke olduğuna dikkati çeken Akkol, bu ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu ve bu sürece de önemli katkı sağladıklarını anlattı.

Akkol, salgın döneminde zorlu bir süreçten geçildiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Kısa çalışma ödeneğinin yaygınlaştırılmasıyla, süresinin artırılması gibi konularda devletimizle yakın çalışıyoruz. Salgın döneminde bu çalışmaları en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesi olduk. Bunun gibi bugün sayamayacağım onlarca konu ile ülkemize ve çalışma hayatına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Her zaman söylüyoruz, işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan da hiçbiri olamaz. Bu sosyal dengeyi sürdürülebilir kıldığımız sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmadığını düşünüyoruz."

"270 üyemiz tedarikçileriyle birlikte 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor"

Üyelerinin, yatırım konusundaki kararlılıklarını ve zor dönemlerde ellerini taşın altına koymalarını takdir ettiklerini vurgulayan MESS Başkanı Akkol, üyelerinin yakın zamanda hayata geçen veya geçmek üzere olan yatırımlarına değindi.

Akkol, bu üyelere teşekkür ederek, "Bugün burada olan 270 üyemiz, tedarikçileriyle birlikte 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemiz ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştiriyoruz. Sayamayacağımız yelpazede üretim yapan üyelerimiz kayıtlı ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ülkesi için çalışmayı sürdüren üyelerimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, MESS'in güçlü şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve diğer kurumlara da örnek olduğunu dile getirdi.

"Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla üyelerimizin rekabetçiliğini artıracak projelere biz de elimizi taşın altına koyarak destek oluyoruz. Sadece MESS üyelerinin değil, ülkemizin geleceğini inşa edecek projelere imza atmaya da gayret ediyoruz." diyen Akkol, ülkede 190 bin sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkati çekti.

Sendikanın faaliyetlerine ilişkin de bilgiler paylaşan Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikamız olarak, toplu iş sözleşmesi imzalıyor, üyelerinin faydası için ortak satın alma platformu kuruyor, çalışma arkadaşlarımız için avantaj programı tasarlıyor, üyelerin Ankara'da resmi ilişkilerine destek oluyor, geleceğe uyum sağlamak için dünyanın en geniş teknoloji merkezini kuruyor, çalışma arkadaşlarımızı aileleriyle birlikte tatile gönderiyor, çocuklarına burs veriyoruz. Aynı zamanda da bütün bunları yaparken salgında, depremde, selde, yangında da ülkemizin yanında oluyoruz."

Özgür Burak Akkol, MESS Teknoloji Merkezi MEXT, ortak eğitim programı ve MESS Yarınım Bursiyer Programı gibi hayata geçen projeleri anımsattı.

Bu faaliyetlerin yanı sıra ana gündemleri olan çalışma barışı için ellerinden gelenin fazlasıyla yaptıklarını anlatan Akkol, Türkiye'nin en büyük grup toplu iş sözleşmesini son 2 dönemdir 3 işçi sendikası ile aynı anda imzaladıklarını hatırlattı.

Akkol, MESS'in Türkiye'nin en büyük 270 sanayisini tek çatı altında buluşturduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"MESS olarak projelerimizle birlikte Türkiye'ye olan inancımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Üretim kapasitesi anlamında çok kıymetli bir altyapıya sahip olan ülkemiz, yatırımcısına lojistik açıdan muazzam fırsatlar sunuyor ve her türlü zorlukla mücadele edebilme gücüne sahip. Biliyorsunuz ülkemizin genç nüfusu 130 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Ülkemizin bir cazibe merkezi haline geleceğine inancımız tam. Biz de MESS olarak var gücümüzle çalışma hayatında, iş barışı ve sürdürülebilir bir rekabet için ülkemize, devletimize destek olmaya devam edeceğiz."