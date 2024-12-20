Midye Üretiminde Hedef: 50 Bin Ton - Son Dakika
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Ekonomi

Midye Üretiminde Hedef: 50 Bin Ton

Midye Üretiminde Hedef: 50 Bin Ton

Türkiye'de midye üretimi artıyor; yıllık 8 bin ton hedefleniyor. Yeni yatırımlar ve kontrol şartlarıyla sağlıklı üretim amaçlanıyor.

20.12.2024 09:29
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Yalova, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Midye Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Özerdem Maltaş, Türkiye'de yıllık 8 bin tonun üzerinde çiftlik midyesi üretildiğini ve bunun tamamına yakınının midye dolması şeklinde tüketildiğini söyledi.

Maltaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de çiftlik midyesi üreten çiftlik sayısının giderek arttığını ifade ederek, yıllardır kontrolsüz olan üretimin daha iyi şartlarda kontrollü ve sağlıklı yapılmaya başlandığını kaydetti.

Birliklerinin yeni kurulduğunu belirten Maltaş, sektördeki üreticilerin sorunlarının çözümü, daha verimli üretimin ve sağlıklı tüketimin sağlanmasını amaçladıklarını aktardı.

Çiftlik midyesinin ağırlıklı olarak Marmara Denizi'nde kurulu çiftliklerde üretildiğini belirten Maltaş, 2024 yılında bölgede 35 çiftlikte yıllık 8 bin tondan fazla midye üretildiğini anlattı.

Maltaş, 2020'de 4 bin ton olan çiftlik midyesi üretiminin 8 bin tonun üzerine çıktığını ve bu rakamın yeni yatırımlarla daha da artacağını kaydetti. Gelecekte 50 bin ton gibi bir üretimi kapasitesini hedeflediklerini belirtti.

Mevcut durumda birlik üyesi olan midye çiftliklerinden 21'inin Yalova, Balıkesir ve Çanakkale illerinde denizde kurulu olduğunu dile getiren Maltaş, şunları söyledi:

"Denizde kurulmuş, şamandıralar ile askıda tutulan halatlarda üretiliyor çiftlik midyesi. Deniz tabanıyla herhangi bir yerle teması olmuyor. Halatlarda tutunuyor. Midyeler büyüdükten sonra bizim gemilerimiz var. Onları hasat ediyoruz.Tüketici sağlığını korumak amacıyla hem üründen hem de deniz suyundan her hafta Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri tarafından numune alınıyor. Sürekli analizler yapılıyor. Mikrobiyolojik, toksikolojik, ağır metal ve poliaromatikhidrokarbonlar gibi çeşitli parametrelere bakılıyor, sağlık açısından bir sorun oluşmasın diye."

Midyelerin deniz suyunda yaşayan fitoplankton denen mikroskobik canlıları ve organik atıkları yiyerek beslendiğinden Marmara Denizi'nin temiz kalmasını sağladığını aktaran Maltaş, "Bu nedenle da faydalı bir canlıdır. Beslenme ve büyütülmesinde herhangi bir yem veya kimyasal kullanılmamaktadır. Gerçekte organik bir üretim yapılıyor diyebiliriz." diye konuştu.

2024 yılında Marmara denizinde su sıcaklığının artması dolayısıyla çoğu bölgelerde midye üretiminin olumsuz etkilediğini anlatan Maltaş, "Yavru problemleri, büyüme sorunları ortaya çıktı" dedi.

Maltaş, "Turizm ve yerleşim dolayısıyla Marmara denizinde artık uygun yer bulmak ve yeni çiftlik kurmak kolay değil. Ancak yatırımlar sürüyor. Özellikle Bursa tarafında ilgili bakanlıklardan gerekli tüm izinleri tamamlamış yeni kurulan yatırım aşamasında olan çiftlikler var. Onlar da üretime yakın zamanda dahil olacaklar." ifadesini kullandı.

Midye dolma Türkiye'ye özgü

Maltaş, Türkiye'de yıllık üretilen 8 bin tonun üzerindeki midyenin genellikle iç piyasada ve midye dolma şeklinde tüketildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İç midye olarak da tüketim yapılıyor. Midye dolma da sağlıklı çünkü özenle işleniyor. Tüketimin önemli bölümü çiftlik midyesinden oluyor. Ancak nerden toplandığı ve nasıl yapılığı belli olmayan midyelerden yapılan bazı merdiven altı dolmalar var. Son derece sağlıksız. O yüzden menşeisini sormalı tüketiciler. Nerde üretilmiş, nerede işlenmiş. Çiftlik midyelerinin üretildiği yerin bile sürekli suları analizden geçiyor. Hatta çiftlik yeri 2 yıllık bir araştırma, analiz ve çalışmadan sonra seçiliyor. Öncelik tüketici sağlığıdır."

Kurallı ve kontrollü üretim ihracatı artırabilir

Marmara Bölgesi'nde yeni kurulan çiftliklerle önümüzdeki birkaç yıl içinde üretimin 10 bin tonun üzerine çıkmasının beklendiğini vurgulayan Maltaş, bu üretimin ülke ekonomisine önemli katkı sunacağını kaydetti.

Maltaş, daha önce Ortadoğu ve Rusya'ya yapılan midye dolma ihracatının bugünlerde azaldığına dikkati çekerek, "Artık Avrupa Birliği onaylı tesislerimizde daha kontrollü ve kurallı üretim yapılıyor. İhracat potansiyeli yüksek bir deniz ürünü. Önümüzdeki dönemde artan ihracatla birlikte sektörün çok daha canlı ve verimli olacağına inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Çanakkale, Balıkesir, Çiftlik, Türkiye, Ekonomi, Yalova, Tarım, Çevre, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Midye Üretiminde Hedef: 50 Bin Ton - Son Dakika

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