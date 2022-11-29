AK Parti kanadı, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi için tarih verdi - Son Dakika
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AK Parti kanadı, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi için tarih verdi

29.11.2022 16:57

AK Parti, milyonlarca çalışanın uzun süredir merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin tarih verdi. Düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Aralık içinde yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'liler ve sözleşmeli çalışanlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin düzenlemelerin Meclis'e ne zaman geleceği sorusuna yanıt veren Akbaşoğlu, Aralık ayına işaret etti.

EN KÖTÜ İHTİMALLE 2023 BAŞINDA YASALAŞACAK"

Açıklamalarında Akbaşoğlu, "Aralık içinde yapma planımız söz konusu. Bütçe takvimi, Meclis'in çalışıp çalışmayacağına göre değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

ŞENTOP DA ARALIK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bugün Haber Global ekranlarında yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesi konusunda, "O konuda çalışmaların devam ettiğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Dediğim gibi Meclis'in çalışma takvimi içinde aralıkta bütçe görüşülecek. Bundan sonra farklı çalışmalar mümkün. TBMM gerekli zamanlarda yoğun bir çalışma ile birçok düzenlemeyi görüşmüştür. Teorik olarak ocak ayından önce olabilir ama bu kanun teklifinin ne zaman geleceğine bağlı bir siyasi takdirdir" ifadelerini kullanmıştı.

EYT'LİLER EMEKLİ OLURSA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

EYT yasasının kabul edilmesi halinde 1999 öncesi sigortalı olanlar emeklilik hakkı kazanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların aklındaki sorulara yanıt bulması için harekete geçti. SGK "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" ekranını hizmete açtı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplama robotu sayesinde şimdiden emekli maaşları şimdiden rahatlıkla görüntülenebiliyor. Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösterecek. SGK'nın kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olunduğunda alınacak maaş görülebiliyor.

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EYT, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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