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Ekonomi

Mobilya İhracatı Yükseliyor

Türkiye’nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, ilk 10 ayda 6,5 milyar dolara ulaştı.

07.11.2024 15:48
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Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın 10 ayında 6 milyar 517 milyon dolar oldu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ocak-ekim döneminde sektörün ihracatı yıllık bazda yüzde 1,6 azalışla 6 milyar 517 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Önceki aylarda kısmen yaşanan düşüş ekimde artıya geçti. Ekimde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yaklaşık yüzde 2 artarak 691 milyon dolara yükseldi.

Yılın 10 ayında en yüksek ihracat 922 milyon dolarla Irak'a yapılırken, onu 364 milyon dolarla Birleşik Krallık, 323 milyon dolarlıkla ABD izledi. Almanya, Libya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Gürcistan ilk 10'da yer aldı. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 25 ile ABD oldu.

"İstikrarı korumak önem taşıyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, dünya ticaretinin oldukça çetin olduğunu ve mücadeleyi hiç bırakmadan istikrarı korumanın önem arz ettiğini bildirdi.

Küresel ticaretteki zorluklara işaret eden Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle yaşanacak krizleri, ham madde erişim zorluklarını, ekonomik dalgalanmaları göz önünde bulundurmalısınız. Bir de bunu dünya çapında yapıyorsanız daha da dikkat etmelisiniz. Ancak yerli üreticilerimiz tüm zorlukların her zaman farkında ve bu mücadelelere hazır. Bu nedenle ihracatta istikrarlı bir grafik çiziyoruz. Bizim bir an önce hedeflere ulaşmak gibi bir gayemiz yok, işleye işleye yavaş yavaş ulaşmak ve o hedefleri düzenli olarak artırıp yolumuza devam etmek istiyoruz. 10 ayı oldukça güzel geçirdik. Üreticilerimiz global pazarda rekabet avantajını artırmak adına çok çalıştı. Yıl boyunca gerek fuarlar gerek tanıtım organizasyonları olmak üzere pek çok ticaret etkinliğine katıldık. Yılın kalan 2 ayını da yüksek verimde geçirerek gelecek yıla motive bir şekilde başlamak istiyoruz."

Ekimde mobilya ihracatında artış yüzde 5,3 oldu

Modoko Başkanı Koray Çalışkan da her yıl 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektöründe, ekimde geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 5,3 artışla 416 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Ağustos ve eylülde negatif görünümlü olan ihracatın pozitife döndüğünü kaydeden Çalışkan, "Ekim, mayıstan sonra en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu. İlk 10 ayda 3 milyar 736 milyon lira mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,27 gerideyiz. İhracattaki pozitif değişimle 4,6 milyar dolar ihracatla yılı kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, kilogram başına ihracat değerinin ortalama 6 dolar olduğu ABD'ye mobilya ihracatının devam ettiğini kaydederek, "ABD'ye mobilya ihracatımız son 10 yılda yaklaşık 4 kat artarak 85 milyon dolardan 336 milyon dolara yükselirken, bu artış ekimde de sürdü. ABD'ye ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin yurt dışındaki dizi gücünden yararlanması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, "Afrika ve Arap coğrafyasında çocuklar Türk dizileri sayesinde Türkçe konuşuyor. Bir diziyi 700 milyon kişi izliyor. Türk dizilerinde mobilya gibi diğer sektörlerimizin de tanıtımını yaparak markalaşmayı sağlayıp katma değerli ihracata önemli bir katkı sunabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

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