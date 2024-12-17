Mücevher İhracatı 6,8 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Mücevher İhracatı 6,8 Milyar Dolar

Türkiye'nin mücevher ihracatı ocak-kasım döneminde 6,8 milyar dolara ulaştı, BAE lider oldu.

17.12.2024 11:49
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Türkiye'nin mücevher ihracatı ocak-kasım döneminde 6 milyar 844 milyon 145 bin dolar olarak gerçekleşirken, bu sektörde en fazla dış satım yapılan ülke 2,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve siyasi krizlerin küresel ticaret üzerinde oluşturduğu belirsizliklerin etkileriyle lüks tüketime yönelik harcamalarda azalma yaşandı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı yılın 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak, 238 milyar 486 milyon 297 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Mücevher ihracatı ise ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalış göstererek, 6 milyar 844 milyon 145 bin dolar oldu.

Analistler, küresel ekonomide resesyon endişelerinin özellikle mücevher gibi lüks tüketim ürünlerine olan talebi olumsuz etkilemesine karşın Türkiye'de mücevher ürünlerine ilginin devam ettiğini belirterek, sektörün yılı 7 milyar dolar veya bu seviyeyi aşan bir dış satımla tamamlayacağını ifade etti.

Toplam ihracatın yüzde 3,3'ünü oluşturdu

Ocak-kasım döneminde mücevher sektörü ihracatının, toplam ihracattaki payı yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 4,9 milyar dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 1,3 milyar dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 344,9 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 111,9 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metalle kaplama metallerin döküntü artıkları, 87,8 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 15,3 milyon dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 14,3 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 11,2 milyon dolarlık taklit mücevherci eşyası, 7,6 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 3,3 milyon dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya, 676,1 bin dolarlık metal paralar ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 2,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılırken, bu ülkeyi 657,8 milyon dolarla ABD, 513,3 milyon dolarla Hong Kong, 437,7 milyon dolarla Irak, 292,4 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Irak zirvede yer aldı. Ocak-kasım döneminde mücevher sektörünün ülkeye dış satımı 235,2 milyon dolar arttı. İhracat artışında Irak'ı 184 milyon dolarla Libya, 138,6 milyon dolarla Kırgızistan, 107,2 milyon dolarla İtalya, 102,6 milyon dolarla Meksika izledi.

Mücevher sektörü, Libya'ya 285,1 milyon dolar, İtalya'ya 164,9 milyon dolar, Meksika'ya 284,8 milyon dolar ihracat yaptı.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, yılın 11 ayında mücevher sektöründe en fazla ihracat 4,7 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Çorum'dan 2 milyar dolar, Kastamonu'dan 73,1 milyon dolar, Ankara'dan 26,4 milyon dolar, İzmir'den 5,1 milyon dolar ve Antalya'dan 4,4 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.

Sektörün ocak-kasım döneminde ülkelere gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

1 OCAK - 30 KASIM (BİN DOLAR)
ÜLKE20232024DEĞİŞİM (yüzde)
BAE2.969.041,532.301.083,87-%22,5
ABD933.115,87657.763,80-%29,5
HONG KONG411.331,41513.271,26%24,8
IRAK202.496,82437.743,86%116,2
KIRGIZİSTAN153.739,02292.351,36%90,2
LİBYA101.071,87285.117,39%182,1
MEKSİKA182.161,91284.755,79%56,3
İTALYA57.768,63164.934,96%185,5
HOLLANDA53.588,00142.786,70%166,5
ALMANYA129.730,04118.724,45-%8,5

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mücevher İhracatı 6,8 Milyar Dolar - Son Dakika

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