Muğla Büyükşehir Belediyesi 6.7 Milyar TL Yatırım Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin gelişimi için 2014 yılından bu yana altyapıdan, yola, sağlıktan, tarıma, yenilenebilir enerjiden, sosyal hizmetlere kadar çok çeşitli alanlarda 6 Milyar 768 Milyon 327 bin TL yatırım yaparak büyük bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesinin ayrıca 2 Milyar 817 Bin TL2lik yatırımı da devam ediyor.

Türkiye'nin en gözde turizm beldelerine ev sahipliği yapan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı yatırımlarla bugüne kadar 6 Milyar 768 Milyon 327 Bin TL rakamına ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin en fazla yatırım yaptığı ilçelerde alt ve üst yapı ihtiyaçları, ödenen borçlara göre sıralandığında Bodrum, Marmaris, Menteşe ilk üçü oluşturuyor. Altyapı yatırımları ile dikkat çeken Bodrum'a Büyükşehir Belediyesi 1 Milyar 711 Milyon TL yatırım yaptı.

İl geneli 2 milyar 817 bin TL alt ve üst yapı yatırımı devam ediyor

2014 yılında Büyükşehir olan iller arasında olan Muğla'da kısa sürede kuruluşunu tamamlayarak 13 ilçe, 569 mahalleye yatırımlarına başlayan Büyükşehir Belediyesi kısa sürede Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum oldu. 2014-2023 Aralık ayına kadar il genelinde 6 Milyar 768 Milyon 327 Bin TL yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'nin 2 Milyar 289 Milyon 817 BİN TL'lik yatırımı da devam ediyor.

Büyükşehir 1 Milyar 201 Milyon TL borç ödedi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından 2023'e kadar da büyük yatırımlarının yanı sıra devrolan 1 Milyar 201 Milyon 788 Bin TL borcu ödedi. Büyükşehir Belediyesi ilçelerden devrolan borçlardan sadece 215 Milyon TL ödemesi kaldı. İlçelerden devrolan borçlar listesinde de Marmaris, Bodrum ve Milas ilk üçü oluşturuyor.

Muğla'ya kendi öz kaynakları ve sağladığı kredilerle birlikte en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyesi, sağlam mali yapısı ile de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in yedi değerlendirmesinden de en yüksek not olan AAA aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, birbirinden değerli 13 ilçeye sahip olan Muğla'da, önem ve aciliyet sırasına göre hizmetleri belirlediklerini ve yatırımlar yaptıklarını belirterek uluslararası vatandaşların her kuruşuna sahip çıktıklarını bunu yatırım olarak kente geri kazandırdıklarını söyledi. Başkan Gürün; özellikle alt ve üst yapıları ile örnek bir kent oluşturmak için 2014 yılında hizmetlere ve projelere başladıklarını, diğer ilçelerden devrolan borçları da yapılandırarak düzenli ödemelerini gerçekleştirdiklerini açıkladı. - MUĞLA