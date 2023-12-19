Muradiye OSB\'den \'imar planı\' açıklaması

Yunusemre Belediyesinin taraf olduğu ve şahıslar tarafından Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) yönetimi hakkında, 1/1000 ve 1/5000 imar planı değişikliğiyle ilgili açılan davada, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına ilişkin Muradiye OSB yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, mahkemenin "Plan yapım esaslarına, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı" olduğuna hükmetmediğini, mülkiyetin konu edildiği davalarda olduğu gibi olabilecek hak kayıplarına mahal vermemek için yalnızca bir parsele ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldığını ve henüz mahkeme tarafından davaya ilişkin kesin bir karar verilmediği vurgulandı.

Yunusemre Belediyesinin dün Muradiye OSB'nin imar düzenlemesine ilişkin şahıslar tarafından açılan davayla ilgili yaptığı açıklamaya Muradiye OSB cevap verdi. Konuyla ilgili Yunusemre Belediyesinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa 2. İdare Mahkemesine şahıslar tarafından açılan davada, belediyemiz kamu yararı açısından taraf edilmiştir. İlgili davanın konusu Muradiye Belediyesi tarafından yapılan 1/1000 ve 1/ 5000'lik planlarda konut alanlarının ihtiyacının karşılamak üzere ağırlıklı kamusal donatı alanları (cami, okul, park) olarak öngörülen ve üzerinde şahıslara ait ticaret parselleri de bulunan alanın Muradiye OSB sınırları içerisine alınarak kamulaştırılmak istenmesi ve kamusal donatı alanlarının (şahıslardan kesilen) amaç dışında kullanımını engellemek için açılmıştır. Açılan davada bilirkişi raporları incelendiğinde 'Muradiye OSB tarafından OSB ticaret alanı, hizmet destek alanı gibi OSB içerisinde ayrılması zorunlu olmayan ve temel işlevi ticaret olan alan olarak kullanıma açıldığı, satıldığı tespit edilmiş olup (konut alanı) plan kararlarının ihtiyacını karşılamak üzere planlanmış olan kamusal donatı alanlarını kaldırmak suretiyle OSB sınırlarını belirlemenin, şehircilik ilkelerine planlama esaslarına imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı olduğu görüş ve değerlendirmesine varılmıştır' denilmektedir. Bilirkişilerin yukarıda belirtilen gerekçeleri doğrultusunda Muradiye OSB'ye ait 1/1000 ve 1/5000'lik plan kararları gerekçeli olarak yürütmesi durdurulmuştur. Takdir ve kesin karar mahkemenindir. Belediyemizce de mahkemenin verdiği yürütme durdurma kararı kamu yararı açısından ve ilgili mevzuat doğrultusunda incelenmiş, konut alanlarının ihtiyacı doğrultusunda ayrılmış olan bölgenin, ticari kazanç olarak kullanılması, kamu yönetimi ve vicdanı açısından uygun görülmemiş olup mahkemenin aldığı karara itiraz edilmemiştir"

Muradiye OSB'den açıklama

Yunusemre Belediyesinin açıklamasının ardından Muradiye OSB de davaya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunusemre Belediyesinden konuya ilişkin açıklamada', sözleriyle başlayan yanlış haberlere ilişkin doğru bilgileri kamuoyuna açıklayarak, Yunusemre Belediyesinden haberin kaynağının açıklanmasını ya da yanlış haberlerin düzeltilmesinin sağlanmasını talep ettiğimizi belirtiriz. 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren Muradiye Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının uygulama yetkisi, 6360 sayılı kanun kapsamında yeni kurulan Yunusemre Belediyesine 2014 yılında devredilmiş ve mevzuat gereği Muradiye Beldesi, Mahalle olarak Yunusemre İlçe sınırlarına katılmıştır. Muradiye Beldesi, 2014 yılı Nisan ayından itibaren Muradiye Mahallesi olarak Yunusemre Belediyesine bağlanan 87 adet mahalleden biridir. Bilindiği üzere, Muradiye Sanayi Bölgesinde 1996 yılından itibaren yapılaşma başlamış, bu yapılaşma önce Mülga Muradiye Belediyesi, akabinde Yunusemre Belediyesine bağlı olarak sürmüştür. 2018 yılında ise kamuoyunda 'ıslah yasası' olarak bilinen yasadan faydalanılmak üzere Islah Organize Sanayi Bölgesi başvurusu yapılmıştır. Muradiye Organize Sanayi Bölgemizin sınırları, Muradiye OSB yönetimi tarafından değil, 2018 yılında başlatılan süreçle, dönemin Manisa Valisi riyasetinde çalışmalarını yürüten ıslah komisyonu tarafından, dünkü açıklamayı yaptığı beyan edilen Yunusemre Belediyesinin de onayı ile kesinlik kazanmıştır. Muradiye Organize Sanayi Bölgemizin mevcut sınırları Manisa'daki tüm kurumların vardığı uzlaşı neticesinde belirlenmiştir. Dava konusu olan ve Muradiye Sanayi Bölgesi sınırlarına ilgili komisyonlar tarafından dahil edilen ticaret imarlı taşınmazlar, 24.03.2003 tarihinde yapılan imar uygulaması neticesinde tescil edilen imar parsellerindendir. Muradiye Sanayi Bölgesi sınırlarındaki ticaret, sanayi ve kamu imar parsellerinin tamamı Muradiye Belediyesi tarafından yapılan imar uygulaması neticesinde 24.03.2003 tarihinde tescil edilen imar parselleridir. Yunusemre Belediyesi Meclisi'nin 04.08.2022 tarih 132 sayılı kararı ile onaylanan 'Yunusemre ilçesi Güzelyurt, Mareşal Fevzi Çakmak, Evrenos ve Muradiye Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde gelen itirazların değerlendirilerek hazırlanan 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu' Yunusemre Belediyesi web sitesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 09.11.2022-08.12.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya alınmıştır. Bu planlar ve plan açıklama raporu incelendiğinde, Muradiye Organize Sanayi Bölgesinin dışında kalan tüm alanların yeniden planlandığı, imar mevzuatı gereğince planlarda konut alanlarının ihtiyacının karşılamak üzere kamusal donatı alanlarının (cami, okul, park vs), şehircilik ilkelerine planlama esaslarına göre sağlandığı ve Yunusemre Belediyesi Meclisi tarafından onaylandığı görülecektir. Tüzel kişiliği sona eren Muradiye Belediyesi tarafından OSB'miz kurulmadan çok daha önce yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından beri 'Ticaret Alanı' olarak belirlenen 4 adet 'Ticaret Parseli'nin yasal bir zorunluluk olarak kamulaştırılması işlemi, mülk sahiplerinin itirazı sonucunda mahkemeye taşınmıştır. OSB'mizdeki 24 Mart 2003 tarihinde imar uygulaması sonucu tapu tescili yapılmış olan Ticaret Parsellerinin yürürlükteki mevzuat uyarınca Ticaret Alanı olarak maliklerine verilmesinde herhangi bir sakınca olup olmadığı hususunda malikler lehine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına tarafımızca yazılı görüş sorulmuş, Bakanlık söz konusu yerlerin 'Ortak Kullanım Alanındaki Ticaret Alanı' olması dolayısıyla her halükarda 'OSB'nin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunması gerektiği' yönünde cevabi yazı göndermiştir. OSB'mizce söz konusu alanların kamulaştırma işlemi Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yürütülmesi işlemine mevzuat gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan önce Kamu Yararı Kararı alınarak başlanılmış, akabinde 'uygun' görüş alınarak süreç devam ettirilmiştir" denildi.

"Davaya ilişkin kesin bir karar verilmemiştir"

Yürütmeyi durdurma kararına ilişkin davada henüz kesin bir kararın verilmediği vurgulanan açıklamada, "Mülga Muradiye Belediyesi tarafından yapılan imar planının OSB olduktan sonra mevzuat gereği yapılan revizyon imar planına esas kamulaştırma işlemi, Yunusemre Belediyesinin de OSB'miz yönetimine dahil bulunduğu dönemde başlatılmıştır. Mahkeme, 'Plan yapım esaslarına, imar mevzuatı ve kamu yararına aykırı olduğuna' hükmetmemiş, mülkiyetin konu edildiği her davada olduğu gibi olabilecek hak kayıplarına mahal vermemek için yalnızca bir parsele ilişkin yürütmeyi yani kamulaştırma işlemini durdurma kararı almıştır. Henüz mahkeme tarafından davaya ilişkin kesin bir karar verilmemiştir. Yürürlükteki OSB'miz planında kamusal donatı alanlarında okul, spor alanı, cami, otopark inşa edilecek fonksiyonda alanlar ayrılmıştır. Kamulaştırma sonrasında bu alanlarda kamu yapıları inşa edilebilecek, konutların da faydalanabileceği tesisler oluşturulacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MANİSA