Üye Girişi
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

Muş'ta pancar alım kampanyası başladı

24.09.2021 15:49
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı, System.String[]

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. 2021-2022 40. dönem pancar alım kampanyasını düzenlediği törenle başlattı.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. 2021-2022 40. dönem pancar alım kampanyasını düzenlediği törenle başlattı.

Hava muhalefeti nedeniyle fabrika yemekhanesinde düzenlenen program, saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün burada şeker alım kampanyası münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yılki şeker alım kampanyasının hayır ve bol kazanç getirmesi temennisinde bulunan Vali Gündüzöz, "Bizim en önemli güçlerimizden biri Muş olarak tarım. Tarım ve hayvancılık konusunda ekonomimiz çok önemli bir noktada ve burada da önemli ürünlerimizden biri şeker pancarı. Tarım denen bu sektör tüm dünyada himayeye muhtaç sektördür. Bugün en gelişmiş, ekonomik olarak büyümüş ülkelerde bile tarım himaye edilmektedir" dedi.

" Türkiye'nin en büyük ovalarından biri Muş Ovası"

Türkiye'nin en büyük ovalarından olan Muş Ovasıyla iftihar edilmesi gerektiğini belirten Vali Gündüzöz, "Muş Ovasıyla ne kadar iftihar etsek az. Ancak bu ovayı yeteri kadar verimli kullanamıyoruz. Ama bunun için de bir takım girişimler var. Bunlar girişimin de ötesinde faaliyet noktasında. 4 milyar liralık Muş Ovası Sulama Projesi tamamlanmış olarak hazırda beklemekte. Bunun ilk etap ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Fabrika kapasitesini iki katına çıkardık"

Muş Şeker Fabrikası'nın 2018 yılında özelleştiğini hatırlatan Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da devir tarihinden itibaren fabrikaya çok ciddi yatırımlar yaparak, günlük pancar işleme kapasitesini 3 bin 600 tondan 5 bin 500 tona yükselttiklerini belirtti.

Yüzde 50 üzerinde kapasite artırımıyla yeni bir fabrika kurmuşçasına çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Kızılkaya, "Çiftçilerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Fabrikamızda yaklaşık 280 daimi işçi, geçici olarak da 300 işçiyle birlikte toplamda 580 civarında işçiye istihdam sağlamaktayız" dedi.

"Muş ekonomisine 400 milyonun üzerinde katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Bu sene 310 bin ton civarında pancar işlemeyi hedeflediklerini anlatan Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yılki kampanyayla 40 bin 500 ton A şekeri, 2 bin ton ihraç kayıtlı C şekeri üretmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber yaklaşık 12 bin ton melas üretimi, yaklaşık 90 bin ton da küspe üretimi olmasını bekliyoruz. Yapacağımız şeker ve melas satışıyla ilin ekonomisine 400 milyonun üzerinde katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından fabrikaya en erken pancar teslim eden çiftçilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

2021-2022 pancar alım kampanyası, kantarların bulunduğu bölgede kurban kesimi ve çiftçilerin pancarlarını teslim etmesiyle başladı.

900 dönüm alanda pancar ekimi yaptığını ifade eden çiftçilerden Haluk Dizdaroğlu ise "Fabrika özelleştiği zaman biz dedik ki fabrika özelleşti burası kapanır. Ama şu anda özelleştirmeden çok memnunuz. Çok iyi bir ekip ve yönetimle bizi destekliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı pancar fiyatı iyi bir fiyattır. Taban fiyatı enflasyonun üzerinde verildi" şeklinde konuştu. - MUŞ

Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı
Muş'ta pancar alım kampanyası başladı

İlker Gündüzöz, İstiklal Marşı, Fabrika, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'ta pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

16:16 "Bizde çok sakat var" efsanesi adeta Beşiktaş'ı özetledi! Sosyal medya çalkalanıyor Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi 15:48 Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü 15:39 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu 15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar 14:59 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar Paralarını 14:48 Paralarını "Okuyup üfleyelim" teklifinde bulunanlar tarafından dolandırıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim 14:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi 13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi

Son Dakika Haberleri
15:55 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor
15:38 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü
15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu
15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart
14:58 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar
14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak         
16:24
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor         
15:43
Başkan Tahir Kıran'dan, Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam         
15:37
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede         
15:22
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada         
14:54
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 16:27:31. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement