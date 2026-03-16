MÜSİAD Hollanda\'da İftar Programı Düzenledi

16.03.2026 01:28
MÜSİAD Hollanda, Amsterdam'da iftar programı ile Türkiye-Hollanda ilişkilerini güçlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Şubesi tarafından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Umman Sultanlığının Lahey Büyükelçisi Dr Abdullah bin Salem bin Hamad Alharthy, Katar Devleti'nin Lahey Büyükelçisi Mutlaq Al-Qahtani, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı İsmail Filizfidanoğlu, MÜSİAD Yurt Dışı Komisyonu Başkan Yardımcısı Semih Fermanlı, MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in ramazan mesajı gösterildi.

Programa telefonla canlı bağlanarak konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Hollanda'nın iki NATO müttefiki olduğunu ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi.

Bolat, siyaset ve diplomasi alanlarının yanı sıra uluslararası ekonomik ilişkiler, dış ticaret, yatırımlar, turizm ve hizmetler sektörü gibi pek çok alanda Hollanda ile güçlü bağların bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine değinen Bolat, "1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile AB ile ortaklık ilişkisi bulunan bir ülkeyiz. 1996 yılı başından bu yana AB ile sanayi ürünlerinde Gümrük Birliği olan ve katılma müzakere sürecinde bulunan AB aday ülke statüsünde bir ülkemiz var." dedi.

Bolat, Türkiye ile Hollanda arasındaki bağların giderek güçlendiğini belirterek, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak Hollanda Yatırım ve Ticaret Bakanlığı ile iki ülke ekonomik ilişkilerinin ilerletilmesinden sorumluyuz. Yılda bir defa JETCO dediğimiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi toplantısını gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile AB arasında çok önemli ve güçlü bağlar var"

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu birçok konuda Türkiye ile AB arasında güçlü bağların bulunduğuna dikkati çeken Bolat, "Bu süreçte büyükelçilerimizle karşılıklı olarak ve heyetler arasındaki görüşmelerle ilişkilerimizi ve ekonomi münasebetlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Dış rekabet zorlukları, güvenlik konuları, enerji arz güvenliği, terörle mücadele ve savunma alanlarında Türkiye ile AB arasında çok önemli ve güçlü bağlar var." diye konuştu.

Bolat, AB ile ilişkilerde de çok büyük ölçüde Hollanda'nın desteğini aldıklarını ve bunu görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

AB Komisyonunda kısa süre önce kabul edilen düzenlemeye değinen Bolat, şunları kaydetti:

"En son Avrupa Birliği Komisyonu'nda 'Made In Europe' başlıklı 'Sanayi Hızlandırma Yasası' taslağı kabul edildi. Türkiye de AB ile Gümrük Birliği'ne sahip bir ülke olarak Avrupa menşei kavramı içinde kabul edildi. Bu anlamda müzakerelerin geri kalan bölümleri bir yıla kadar devam edecek. Türkiye ile AB arasındaki ticaret, yatırım, sermaye akışı, hizmetler ve kamu alımları alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirmek için çok önemli bir karardı."

Bolat, "Avrupa sanayileri ve Türkiye'de yatırım yapmış Avrupalı yatırımcılar da bu konuda çok önemli çalışmalar ve katkılar yaptılar. Hollanda ile ilişkiler gerek ikili bazda gerekse Türkiye-AB ilişkileri bazında güçlenerek devam edecek." dedi.

"Bizim devlet olarak işimiz iki toplum arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak"

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da birlikteliğin önemine vurgu yaparak, "Birliktelik gerçekten çok önemli bir şey. "Birlik olmak, elimizdekini inkar etmemek, bize verileni şükretmek, gönlümüzü temiz tutmak, birbirimiz hakkında iyiye vesile olmaya çalışmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yazgan, iş dünyasındaki birlikteliklere de değinerek, "Bizim devlet olarak işimiz iki toplum arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak. Bu toplum içinde barışı, huzuru sağlayacak şekilde davranmak, nifaka izin vermemek, ikiliklere izin vermemek gibi sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Hollanda'daki Türk toplumunun birlik içinde olmasının önemine değinen Yazgan, küçük kişisel nedenlerin aşılabileceğini söyledi.

Yazgan, birliğe yönelik tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Varlığımıza, birliğimize, bütünlüğümüze tehdit olan diğer tehditlere karşı uyanık olmak ve birlikte olmak çok daha önemli." diye konuştu.

15 Mart Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü'ne de dikkat çeken Yazgan, şu sözlerle devam etti:

"Bugünün önemini lütfen düşünelim. İyi düşünelim çünkü dünyanın içinde bulunduğu halde insanlar birbirlerine kimlikleri ve dinleri hedef alarak güç devşirmeye çalışıyorlar. Bunun önüne geçebilmek işte bu birlikteliklerle safları sıkı tutmakla mümkün."

"MÜSİAD demek ticareti ahlakla birlikte yürütmek demektir"

MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı İsmail Filizfidanoğlu da ramazan ayının, özellikle Gazze başta olmak üzere, yaşanan acıların ve savaşların sona ermesine vesile olması temennisinde bulundu.

Filizfidanoğlu, "Bugün dünya ticaretinde rekabet gücü yalnızca ürünün kalitesiyle değil, güvenle, süreklilikle ve güçlü ağlarla kazanılmaktadır. MÜSİAD'ın yurt dışı teşkilatları da tam olarak bu noktada büyük bir güce dönüşerek üyelerimiz için birer güvenilir liman ve temas noktası işlevini görmektedir. Bizleri güçlü kılan temel unsur ortak bir irade etrafında kenetlenebiliyor olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik ruhunun güçlü tutulmasının önemine işaret eden Filizfidanoğlu, "MÜSİAD demek ticareti ahlakla birlikte yürütmek demektir. Sorumluluk üstlenmek demektir. Bulunduğu her yerde yaşadığı her topluma değer üreten entegre olan katkı sunan ahlaklı iş insanları demektir." dedi.

"Bizim hedefimiz aynı zamanda üyelerimizin vizyonunu geliştirmektir"

MÜSİAD Hollanda Şubesi Başkanı Ali Köklü de Hollanda'nın Avrupa'nın en güçlü lojistik merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ise güçlü sanayisi ve 260 milyar doların üzerindeki ihracatıyla bölgesinde önemli bir üretim gücüdür. Türkiye'nin üretim gücü ile Hollanda'nın ticaret ve lojistik gücü birleştiğinde ortaya yalnızca bir ticaret ilişkisi değil, güçlü bir ekonomik ekosistem çıkacaktır."

Bu noktada MÜSİAD Hollanda'nın rolünün önem kazandığını vurgulayan Köklü, "Bizim hedefimiz yalnızca üyelerimizin ticaret hacmini büyütmek değildir. Bizim hedefimiz aynı zamanda üyelerimizin vizyonunu geliştirmektir. Genç girişimcilerin önünü açmak, yeni yatırım fırsatları oluşturmak, uluslararası iş birlikleri kurmak ve Hollanda'daki Türk iş dünyasının potansiyelini daha görünür hale getirmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir." diye konuştu.

Kaynak: AA

