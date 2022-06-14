MÜSİAD Kadın'ın düzenlediği Uluslararası Farkındalık Zirvesi başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçer. Dolayısıyla kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemli bir hedeftir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından "Dönüşüm Bizimle Başlar" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS) İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, değişen dünya ve gelişen teknolojinin herkesin hayatını önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

Duran, dijital dünyanın ekonomilerden toplumlara ve kültürlere kadar modern hayatın hemen hemen tüm yönlerini etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak başta çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını ve dijitalleşen geleceklerini karşılayabilmek için vatandaşlarımızın kendilerine özgü ihtiyaçlarını ve görüşlerini, politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Daha güçlü dijital becerilere sahip, daha fazla bireyin ülkemizin dijital dünyadaki rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçer. Dolayısıyla kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması, aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son derece önemli bir hedeftir.

Biz de kadınların her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan eşit bir biçimde yararlanmaları için her daim güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışımız ile kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz."

Bakanlık olarak kadınların ve aile yapısının güçlendirilmesi için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Duran, "Kadınların güçlendirilmesi amacıyla 81 ilimizde finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri gerçekleştiriyoruz. 2017 yılından bugüne kadar düzenlediğimiz 190 etkinlikle 717 bin 288 kişiye ulaşmış bulunmaktayız. Bu seminerlerde kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasavvuf, yatırım, yatırım araçları, Bireysel Emeklilik Sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılması, ayrıca kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklerine ilişkin bilgilendirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

"İnovatif fikirlerin kadın elinden hayat bulacağına inanıyoruz"

Duran, kadınların sosyoekonomik konumlarının güçlenmesi için kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların kendilerine en uygun alanlarda çalışma hayatına katılmalarını arzu ettiklerini vurgulayarak, kadınların üretebilmelerini artırmak için kadın kooperatiflerini güçlendirdiklerini, bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Geçen yıl ekim ayında yapılan yasal düzenleme ile çoğunluğu kadınlardan oluşan kadın emeğini değerlendiren kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirildiğini anlatan Duran, "Düzenleme sayesinde kadınlarımız Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ücreti ödemiyor. Ayrıca Ticaret Odası'na kayıt ücretleri yıllık aidata munzam aidatlardan da muaf tutuldular. Kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesiyle inovatif fikirlerin kadın elinden hayat bulacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Duran, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesiyle mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda desteklediklerini belirterek, projenin üniversite programı kapsamında öğrencilere burs imkanıyla birlikte staj ve istihdam imkanı, İngilizce dil eğitimi, mühendislikte liderlik ve sosyal mühendislik sertifikası programı eğitimiyle mentorluk ve koçluk desteği sağladıklarını, bugüne kadar toplam 710 kız öğrenciyi bu yönde desteklediklerini bildirdi.

Temel insan haklarının korunması, yürütülen sosyal yardım ve hizmetlerden herkesin eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak için politikalar geliştirmeyi ve dönüştürmeyi devam ettireceklerini vurgulayan Duran, Cenevre'de bir toplantıya başkanlık yapmak zorunda olduğu için zirveye katılamayan Bakan Derya Yanık'ın selamlarını iletti.

"Çözüm önerilerinin farkında olabilmek önemli"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise AKM'de ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duydukları zirvenin hem bir durum analizi hem de çözümler üretmek için önemli bir adım olacağını söyledi.

Yavuz, "Dünya elbette çok hızla değişiyor, bu hıza yetişmekte zorlanıyoruz. Ayak uydurmak için de algılarımızı açık tutmak, duyarlılığımızı kaybetmemek, meseleler karşısında objektif daha profesyonel daha bilinçli bir bakış açısı geliştirmek durumundayız." dedi.

Hızın karşısında başarılı olabilmenin en temel ve en öncelikli noktasının farkındalık olduğuna işaret eden Yavuz, zorlukların, çözüm önerilerinin, farkındalığın, yeniliğe, teknolojilere açık olmanın ve kaybolmadan ilerlemenin önemini vurguladı.

Yavuz, MÜSİAD Kadın'ın düzenlediği zirvenin oturumlarında göç, girişimcilik, dijital dönüşüm, dijital yetenekler, iklim krizi, çevre ve sağlıklı yaşam gibi son derece önemli güncel konuların ele alınacağını anımsatarak, IAS'ın durup düşünmek, sorumluluk almak ve ayağa kalkmak için önemli bir fırsat sunacağını ifade etti.

Yavuz, IAS'22'nin "Çevre ve Sağlık" başlıklı 3. oturumuna konuşmacı olarak katılarak sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir ekonomi gelişimi konularında görüşlerini paylaşacağı bilgisini verdi.

Zirvenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yavuz, MÜSİAD yönetimine, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti.