MWC 2023\'te 5G ve Yapay Zeka Vurgusu

Ekonomi

MWC Barselona fuarında açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "5G iletişim altyapısı şirketler ve özellikle imalat sanayisi için dönüm noktası olacak. Şirketlerimiz 5G ile robotik teknolojiler için altyapı ve nitelikli personel yatırımını şimdiden yapmalı. İş dünyamız 5G ve hatta 6G gibi yenilikleri şimdiden takip etmeli. 5G'nin 2030 yılında küresel ekonomiye de 930 milyar dolardan fazla fayda sağlaması bekleniyor" dedi.

Mobil Dünya Kongresi olarak bilinen ve dünyanın önde gelen mobil teknoloji fuarlarından MWC, İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Fuarda bükülebilir esnek ekranlar, giyilebilir yapay zeka teknolojileri ve çok daha fazlası görücüye çıktı. Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) düzenlediği fuarın bu yılki teması "Yakınsa. Bağlan. Oluştur" olarak belirlendi. Fuarda Türkiye'nin milli katılımını 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İTO organize ediyor. MWC Barcelona 2025 Fuarı, 6 Mart Perşembe gününe kadar açık kalacak.

Türk şirketleri, yenilikçi teknoloji ürünlerini MWC'ye 200'ü aşkın ülkeden gelen profesyonellere tanıtıyor. GSMA'nın duyurusuna göre, fuara 101 bini aşkın ziyaretçi katılıyor. Fuarda 5G, bulut ağı, ileri yapay zeka, her şeyin interneti, teknolojinin ufku ve finans teknolojileri bölümleri bulunuyor.

Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 21'i milli katılım kapsamında, 12'si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma katılıyor. Fuara İTO iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile Teknopark İstanbul'dan 4'er firma katılım gerçekleştiriyor.

"Türkiye'nin yapay zekada bir startup ülkesi yapılması gerekiyor"

33 Türk şirketinin katıldığı fuarda açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türk teknoloji şirketlerinin MWC Barselona'da güçlü bir varlık göstermesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin yapay zekada bir startup ülkesi yapılması gerekiyor. Yapay zekanın geleceğini tartışmayı ve bu alanda öncü bir aktör olmayı sonraki bir güne bırakma şansımız yok. Endüstrilerimizin katma değerini garanti altına almamızın tek yolu bu. Ayrıca Türk zekası ile yapay zekanın Türkiye'nin kalkınma teknolojisi yapılması çok önemli. Türkiye Yüzyılı vizyonunda Türkiye'nin küresel düzeyde rekabet avantajını kullanabileceği ve stratejik önem taşıyan birkaç sektörün başat rol oynamasını öngörüyoruz. Yapay zeka ile birlikte bildiğimiz dünyayı değiştirecek büyük bir maceranın yeni bölümüne hazırlanıyoruz. Dijital çağda, genç ve teknolojiye yatkın nüfus avantajımızı da kullanarak 'yazılım, yapay zeka ve büyük veri analitiği' alanında küresel bir aktör haline gelebiliriz. Ancak bu şekilde yapay zekada ve ileri teknolojide gelişmiş ülkelerin pazarı ve maruz kalanı olmaktan çıkıp, küresel belirleyeni olabiliriz. Bilhassa fintech, sağlık teknolojileri ve şehir teknolojileri gibi spesifik alanlarda büyüme potansiyelimiz yüksek" şeklinde konuştu.

"İTO olarak yüksek teknoloji ve yapay zekada Türkiye'nin öncü mimarlarından biriyiz"

İTO olarak yüksek teknoloji ve yapay zekada Türkiye'nin öncü mimarlarından biri olduklarına işaret eden Avdagiç, "Türkiye'nin hedeflerine özel sektör temsilcisi olarak gerekli katkıyı sunuyor, hatta bunun ötesine geçip yeniliklerin işaretçisi oluyoruz. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul'daki yüksek teknoloji yatırımcılarının ve SoftITO Yazılım-Bilişim Akademisi'nin ülke ekonomisini daha da büyütmek için sürekli çalışmaya devam ediyorlar. Milli yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve küresel yatırımları çekmek için yapay zeka yatırım ekosisteminin bir an önce oluşturulması gerekiyor. Ayrıca, ABD ve Çin'deki gelişmelere karşılık olarak kısa bir süre önce İngiltere ve Fransa'nın da yapay zeka eylem planlıyoruz. Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2024-2025 Eylem Planı ile benimsenen öncelikli 71 stratejinin ve eylemin hayata geçirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.

"Yapay zeka girişimleri ile startup'lara desteklerin artırılmasını önemli görüyoruz"

Avdagiç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında önemli hazırlıklarının olduğuna dikkat çekerek, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun çalışmalar yürüttüğünü ve birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini söyledi. Avdagiç, "TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü Türkçe büyük dil modelini geliştiriyor. Gençlerin yapay zeka beceri ve bilgiyle donatılması için çalışmalar var. Bu hazırlıkları olgunlaştırarak Türkiye'yi geleceğe taşıyacak ortak gayreti göstermeliyiz. Yapay zekada son örneklerin küçük bütçeyle ve gençlere yatırım yaparak yapay zeka modeli geliştirilebileceğini gösterdi. Gelecekte şirketlerde bir dijital işgücü, bir de insan işgücü bulunacak. Bu kaçınılmaz gerçeği dikkate alarak, Türkiye'nin yapay zeka yatırımlarında ön sıralarda yer almasını ve milli teknoloji hamlesi içinde yapay zeka girişimleri ile startup'lara desteklerin artırılmasını önemli görüyoruz. Çip, veri merkezi, enerji çözümleri, robotik ve diğer tüm yönleriyle bir yapay zeka ekosistemini ülkemizde inşa etmeliyiz" dedi.

"İş dünyamız 5G ve hatta 6G gibi yenilikleri şimdiden takip etmeli"

Yapay zekanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını teşvik eden bir ekosistemin sergilenmesi gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Küresel anlamda resmi etik bir yasal çerçeve oluşturulmasına da Türkiye olarak katkı verilmesi çok önemli. Savunma sanayiinin kendi ürünleri için yapay zeka teknolojilerini geliştiriyor. Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı Bayraktar TB2'nin gelişmiş yapay zekaya sahip versiyonuyla donatılması örnek olacaktır. Savunma sanayii ilerleyen zamanda, farklı sektörlerde yapay zekanın kullanılmasına da öncülük edebilir. 2026 yılında kullanıma geçilmesi beklenen ve 4.5G'den 10 kat hızlı veri iletişimi imkanı sağlayacak 5G teknolojisinin Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek. 5G iletişim altyapısı, şirketler ve özellikle imalat sanayi için dönüm noktası olacak. Şirketlerimiz 5G ile robotik teknolojiler için altyapı ve nitelikli personel yatırımını şimdiden yapmalı. İş dünyamız 5G ve hatta 6G gibi yenilikleri şimdiden takip etmeli. 5G'nin 2030 yılında küresel ekonomiye de 930 milyar dolardan fazla fayda sağlaması bekleniyor" diyerek sözlerini tamamladı. - BARSELONA