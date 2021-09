Nar üreticisinin yüzünü güldürecek

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde yaklaşık 24 bin dekarda üretimi yapılan hicaz narında hasat başladı. Geçen yıl tarlada kilosu toptan 2.20 ile 2.80 TL'den satılan hicaz narı, bu yıl 3,5 ile 4 TL arasında satılıyor. Bölgede bu yıl 40-50 bin tona yakın hicaz narı hasadı yapılması bekleniyor.

Denizli'de ürettiği hicaz narı ile ünlü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'nde nar hasadı başladı. Mikroklima özelliğine sahip ovada yaklaşık 24 bin dekar alanda üretimi yapılan hicaz narında bu yıl 45-50 bin tona yakın hasat bekleniyor. Geçen yıl tarlada kilosu toptan 2.20 ile 2.80 TL'den satılan hicaz narı, bu yıl 3,5 ile 4 TL arasında satılıyor. Tat, renk, aroma, kalite ve yüksek kalibresiyle ihracatçı firmaların tercih ettiği hicaz narının yüzde 90-95'lik bölümünün ihracata gittiğini anlatan nar üreticisi Mehmet Alı Yılmaz, bölgeden iç piyasaya meyve suyu fabrikalarına da ürün gönderildiğine, nar suyu ve nar ekşisi de yapılarak hicaz narının değerlendirildiğine dikkat çekti.

Bölgede kışın yaşanan soğuk nedeniyle hicaz narı üretiminde rekolte kaybı yaşansa da nar üretiminde profesyonelleşen çiftçilerin ihracatçının istediği kaliteli narı yetiştirdiğini belirten Yılmaz, "Pamukkale ovasında yoğunlukla üretimi sağlanan nar, standartların üzerinde Türkiye'deki en kaliteli nar olma özelliğini taşıyor. Burada kalitesi, kalibresi, tat ve aromasıyla bölgedeki mikroklima etkilerinin lehimize olmasıyla 1990'lı yıllardan günümüze kadar üretimi devam ediyor. Her geçen gün biz burada kalitenin ve kalibrenin arttığını görüyoruz. Her ne kadar bu yıl kış aylarında, çiçeklenme dönemi ve öncesindeki soğuk zararı nedeniyle büyük ölçekte rekolte kaybı yaşamış olsak dahi ürünün azlığına ve beraberinde kalibresinin büyük olmasını sağladı. Pamukkale ovasında üretilen narın yaklaşık yüzde 90-95'i ihracat olarak, katma değer olarak ülkemize girdi sağlıyor. Ben üreticilerimizin her geçen gün profesyonelleştiğini, tecrübe ve bilgi oranının artışıyla birlikte markalaşmayı sağlayabileceğimi inanıyorum. Ben önümüzdeki yıllardan çok daha umutluyum. Herkese bolluk ve bereket içerisinde hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Yaklaşık 20 bin dönümlük alanda nar üretimi yapılıyor. Yıllara göre farklılık gösteren ancak 40 ile 50 bin ton arasında bir ihracatın söz konusu olduğunu biliyorum" dedi.

Bölgede üretilen hicaz narı yapılan boylama işleminin ardından özel ambalajlara koyularak başta Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor. - DENİZLİ