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"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın - Son Dakika

"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın

18.01.2022 08:28

Selçuk Bayraktar, ABD'de eğitim aldığı okulda görevli bir profesörün skandal sözlerine yanıt verdi. Prof. Max Tegmark, "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" sözleriyle tepki çekerken Bayraktar ise yanıtını sosyal medya hesabından verdi. Paylaşımda, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" dedi.

Savaşların kaderini değiştiren ve pek çok ülkenin almak için sıraya girdiği SİHA'lar ve bu başarıda büyük bir paya sahip olan Selçuk Bayraktar dünyanın gündeminden düşmüyor. Her zaman övgü dolu sözlerle ve başarılarıyla anılan Bayraktar, bu kez çirkin bir söylemle karşı karşıya kaldı.

BAŞARILARINA DİL UZATTI

Bayraktar'ın eğitim aldığı ve dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Bayraktar için "Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.

"UTANMANIZ GEREKEN SOYKIRIMLARDIR"

Söz konusu skandal ifadelere ise Bayraktar'dan tarihi bir cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'tan 'Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum' diyen profesöre sert yanıt

MIT'E ÜSTÜN BAŞARISI NEDENİYLE DAVET EDİLDİ

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü. Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

YORUMLAR (1)
  • Ali murat Çetinkaya: Helal olsun selçuk bey cevabını vermiş istiyorlarki hep onlara muhtaç olalım geçti artık o günler mazide kaldı. Cevap Yaz 39 2 Yayından Kaldır
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Selçuk Bayraktar, Soykırım, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum' diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın - Son Dakika
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