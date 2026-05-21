Önce zam sonra indirim! Motorin fiyatları yeniden değişiyor

21.05.2026 10:38
Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin yarattığı iyimserlik, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Motorine bugün gelen 1 lira 82 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren 2 lira 35 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. Beklenen indirim gerçekleşirse motorin fiyatı büyük şehirlerde yeniden 70 liranın altına inecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan küresel dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine gelen 1 lira 82 kuruşluk zam bugün itibarıyla pompaya yansırken, gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen yeni bir indirim haberi gündeme geldi.

ÖNCE ZAM GELDİ

Küresel piyasalarda yaşanan gerilim ve belirsizlikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,82 TL zam yapıldı. Zam sonrası bazı şehirlerde motorin fiyatı 70 lira sınırını aştı.

MOTORİN 70 LİRAYI GEÇTİ

Yapılan artışın ardından motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 70 liranın üzerine çıkarken, İstanbul’da ise 69 liranın üstüne yükseldi.

Ancak zamlı fiyatlar pompaya yeni yansımışken, araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı.

“2 LİRA 35 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR”

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren indirim beklendiğini duyurdu. Aydilek paylaşımında, “Motorine, bu gece yarısı 2 TL 35 kuruş indirim bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Beklenen indirimin uygulanması halinde motorin fiyatlarının büyük şehirlerde yeniden 70 liranın altına düşmesi öngörülüyor.

İNDİRİM SONRASI BEKLENEN FİYATLAR

İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının İstanbul’da 69,27 TL’den 66,95 TL’ye, Ankara’da 70,39 TL’den 68,06 TL’ye, İzmir’de ise 70,67 TL’den 68,33 TL’ye gerilemesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
