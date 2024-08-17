Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, diğer bölgelerdeki yangınlara da müdahale edildiğini belirtti.

17.08.2024 14:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bir önceki açıklamasında 6 aktif yangından bahsettiğini hatırlatarak, "Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı çok şükür. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına da 8 uçak, 14 helikopterle müdahale edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu uçaklardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz."

Bölgede rüzgarın dün çok şiddetli olduğunu, bugün ise düne göre bir miktar azaldığını kaydeden Yumaklı, kuzey ve güney hattaki 2 noktada ekiplerin yoğun çalıştığını anlattı.

Yumaklı, güney hatta çok verimli ormanların yer aldığını vurgulayarak, "Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda arkadaşlarımız, müdahale eden ekiplerimiz için de hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri burada tahliye edildi. Hışımlar'da üç ev, Örmepınar'da da iki ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.

Diğer bölgelerdeki yangınlara da değinen Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda müdahalelere devam edilen Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Hakikaten çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bu gece büyük oranda bunları bitirmekle ilgili arkadaşlar uykusuz bir şekilde ama ne yapmaları gerekiyorsa fedakarca bunlara müdahale ediyorlar. Şu andaki halde yeni bir yangın çıkmazsa eğer, ümit ediyorum ve diliyorum ki biz bu yangınlara konsantre olarak yakın bir zamanda iyi haber vereceğiz."

Yumaklı, kendilerini zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu haftadan itibaren gelecek pazar gününe kadar çok yüksek rüzgar, düşük nem ve sıcaklıkla alakalı uyardığını hatırlatarak, "Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını ve aklıma gelmeyen daha yangına sebep olabilecek ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını özellikle rica ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor - Son Dakika

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